Perros, helicópteros y drones buscan en un pueblo de Cuenca a Margarita, de 64 años, desaparecida hace 48 horas

La búsqueda de Margarita, una mujer de unos 64 años que se halla en paradero desconocido desde las 18:00 horas del pasado 11 de agosto, prosigue. La última vez fue vista en Palomares del Campo (Cuenca).

El alcalde de la localidad, Luis Miguel Acosta, ha informado de que los trabajos de rastreo se han centrado en la zona que va desde el núcleo urbano de Palomares del Campo hasta la finca Los Llanos, un camino con tramos de monte y terreno llano con ondulaciones.

En la búsqueda, además de los propios vecinos de la zona y efectivos de Protección Civil, participa la Guardia Civil con medios humanos, perros, helicópteros y drones.

En el momento de la desaparición, Margarita —vecina de Valencia, pero con vínculos familiares en Palomares del Campo— vestía camiseta morada y mallas y zapatillas negras. Se ruega contactar con el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha si se dispone de cualquier información.