El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha en 2025 tiene 100 habitantes y se asienta sobre un espectacular barranco

El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha 2025 se esconde en lo más profundo del Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Sus casas de tejados rojizos y paredes blancas encaladas destacan entre el verde de las montañas que lo rodean.

Se trata de Huélamo, un pequeño pueblo de apenas 100 habitantes situado a unos 50 kilómetros de la capital conquense y que se ha coronado como el ganador del famoso concurso organizado por CMM Media. Se impuso en una emocionante final retransmitida este miércoles frente a otros cuatro finalistas: Pelahustán (Toledo), Membrilla (Ciudad Real), Berniches (Guadalajara) y Casas de Ves (Albacete).

Más allá de este prestigioso reconocimiento, Huélamo será además el escenario de las 'Campanadas de Nochevieja' de la televisión pública regional, convirtiéndose en el gran escaparate con el que miles de castellanomanchegos despedirán este año y darán la bienvenida al 2026.

Entrada a Huélamo. Turismo Castilla-La Mancha

Su núcleo urbano conectado por calles empedradas se extiende sobre la falda de un escarpado cerro con unas impresionantes vistas del valle del río Júcar que enamoran a todo aquel que decide visitar este pintoresco municipio. Entre los rincones más destacados se encuentra el Castillo de Huélamo, una fortaleza de origen medieval que domina el horizonte y ofrece una panorámica espectacular del entorno.

La iglesia de San Juan Bautista es otra de las visitas obligatorias. Pasear por Huélamo es viajar en el tiempo, las casas guardan las características de la arquitectura popular serrana donde priman esas verjas o rejas tan llamativas.

Entorno de Huélamo. Ayuntamiento

Sin duda, esta localidad es un punto de partida ideal para explorar algunos de los paisajes más bellos de Cuenca como la Ciudad Encantada, los Callejones de Las Majadas o el nacimiento del río Cuervo. Dentro del término municipal, Huélamo ofrece miradores y rutas de senderismo que discurren por los escarpados valles de roca que atesoran las aguas del Júcar.

Este galardón puede suponer un gran impulso económico y turístico para el municipio conquense. Sus vecinos esperan con los brazos abiertos a todo aquel que desee disfrutar de su hospitalidad, gastronomía tradicional y un ambiente montañés único.

Este 31 de diciembre, Huélamo brillará como nadie y pondrá en el mapa que la España rural, que parece olvidada, sigue siendo un destino turístico de referencia.