El curioso caso de un consultorio médico conquense "atrapado" en un edificio del siglo XVI

Los poco más de 2.000 vecinos de Villanueva de la Jara, una pequeña localidad de la Manchuela conquense, son atendidos en un edificio del siglo XVI cada vez que tienen un problema de salud. El consultorio médico forma parte del inmueble más céntrico e histórico del pueblo, ubicado en plena plaza Mayor, algo que desde el Ayuntamiento consideran que perjudica la calidad del servicio puesto que las instalaciones se han quedado obsoletas desde su última adaptación allá por los años 80.

El Consistorio, comandado por la alcaldesa Mercedes Herreras (PP), ha denunciado a través de una nota de prensa que el consultorio "no cuenta con espacio suficiente", lo que obliga a mezclar a pacientes con distintas patologías en una "mínima" sala de espera, a convertir baños en almacenes o a que los profesionales tanto sanitarios como administrativos tengan que trabajar a diario sin luz natural ni ventilación.

Por todo ello, Villanueva de la Jara lleva reclamando desde el año 2015 al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que traslade el consultorio local a otro inmueble municipal más moderno y adecuado, aunque por el momento su reivindicación no ha sido atendida.

El consultorio forma parte del edificio histórico que también alberga el Ayuntamiento.

"Seguimos esperando de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una razón sensata que explique por qué no incluye a este municipio dentro de las líneas de ayuda para la rehabilitación de consultorios y centros de salud. No solicitamos en ningún momento que se construya un nuevo centro, tan solo que se nos ayude a cambiar la ubicación del actual, que no reúne las condiciones idóneas", asegura el Ayuntamiento, que incluso dispone de un edificio "espacioso, iluminado, con capacidad suficiente para que los pacientes guarden distancias y pasen sus consultas".

El Consistorio de la localidad conquense asegura que durante los últimos años ha remitido hasta 43 escritos pidiendo este cambio de ubicación tanto a las gerencias de salud de Albacete y Cuenca como a la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que "jamás han respondido". "Tan solo guardan silencio, dejan pasar el tiempo y no dan soluciones a la población de la Jara", aseguran.

"Queremos una respuesta. Queremos un consultorio médico renovado, moderno, funcional y amplio que beneficie al servicio, a los usuarios y al personal sanitario y administrativo. Es de justicia", finaliza.

