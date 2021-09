Cuenca, territorio casi inexpugnable para el COVID-19, celebra un dato único en España

Cuenca se ha convertido en la primera provincia de España que ya no tiene pacientes de coronavirus en unidades de cuidados intensivos (UCI). Así lo ha señalado este sábado presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, que ha atendido a los medios de comunicación en Toledo.

Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, actualmente hay 165 personas ingresadas a consecuencia de la COVID-19 en Castilla-La Mancha, 127 de ellas en cama convencional y 38 en UCI puesto que necesitan respiración artificial. El hospital de Cuenca solo atiende a diez, pero todas en planta. Además, de los 175 casos detectados durante el pasado jueves, solo 12 correspondieron a la provincia conquense, que tiene la incidencia acumulada más baja de la región.

A lo largo de la pandemia, Cuenca ha sido la provincia castellano-manchega en la que el coronavirus ha causado menos estragos. Allí han fallecido 565 personas, la cifra más baja de las cinco provincias de la región, que ya lamenta un total de 6.283 víctimas mortales. Del total de casos registrados hasta ahora en Castilla-La Mancha, 236.105, menos de un 10 % de ellos corresponden a Cuenca, 23.223.

Vuelta a la normalidad

Mora, durante su intervención, ha defendido que "se va normalizando la vida de las personas, el sistema sanitario y la economía", pese a que, a su juicio, "el Partido Popular de Castilla-La Mancha "desgraciadamente, no ha colaborado ni a la hora de alentar a la población para que luchase contra el covid, no ha colaborado para la recuperación económica y no ha colaborado para la recuperación social".

Fernando Mora.

"Y, además, lo hemos hecho en un tiempo récord", ha recalcado Mora, quien ha hecho hincapié en el "éxito" del proceso de vacunación en Castilla-La Mancha, lo que hace que "hoy, el número de vacunados en esta región de la población diana está próximo al 85 por ciento". Para conseguir estos resultados se ha contado "con la colaboración de sanitarios, de profesores y alumnos, de familias, de casi todo el conjunto de la población, y eso nos llena de orgullo", ha añadido.

"Lo estamos venciendo"

"Este país ha respondido de una forma muy eficaz a la lucha contra la pandemia, de una forma muy solidaria, salvo unas pequeñas minorías, y yo creo que lo estamos venciendo", ha añadido Mora, quien ha considerado que "estamos empezando ya una nueva etapa".

"El presidente de Castilla-La Mancha, hace unos días, dijo que se van a eliminar todas las restricciones que la propia Comunidad Autónoma había impuesto a lo largo de los últimos meses y eso ya de por sí es importante", ha apuntado.

El PP pide medidas sanitarias

Desde Totanés (Toledo), donde este sábado ha participado en la inauguración de la Avenida del Prado, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que espera que las medidas que se adopten en el Consejo de Gobierno extraordinario del próximo jueves sirvan para que la hostelería, el ocio nocturno o la empresa cultural y de ocio "tengan la capacidad de salir adelante", ya que es vital la apuesta por el tejido económico y productivo y por el mantenimiento de los empleos.

Pero también, ha añadido, espera un cambio desde el punto de vista sanitario, ya que las medidas de apertura, "que el PP apoya sin fisuras", deben ir acompañadas de una serie de medidas sanitarias, ya que la región sigue siendo la que menos test hace para detectar el coronavirus de España.

