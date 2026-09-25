El pleno de Ciudad Real aprueba una nueva bajada del IBI para "reducir la carga" a las familias de la ciudad

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2027, que contemplan una nueva bajada de impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El objetivo, según ha señalado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa, es "facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos y reducir la carga burocrática para las familias".

Estas medidas han salido adelante con el visto bueno del equipo de Gobierno y el apoyo de Ciudadanos, el concejal no adscrito y Vox, mientras que el Grupo Municipal Socialista se ha abstenido en la votación celebrada durante la sesión plenaria de este viernes, salvo en la ordenanza reguladora C4, correspondiente al ICIO, en la que ha votado a favor.

Entre las principales novedades que encierra esta reforma destaca la reducción del tipo del IBI urbano, que pasará del 0,78 al 0,75, lo que supone tres puntos menos respecto al tipo que el actual equipo de Gobierno se encontró al inicio del mandato. En cuanto al IBI rústico, desciende al 0,70, lo que supone ocho puntos menos en comparación con el año 2023.

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha destacado que esta medida supone "una nueva bajada de impuestos para los vecinos de Ciudad Real" y ha señalado que el Gobierno municipal "continúa avanzando en una política de alivio de la presión fiscal, haciendo compatible la reducción de impuestos con el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos".

Además, las nuevas ordenanzas incorporan otras dos medidas novedosas. La primera de ellas es la inclusión de la aerotermia entre los sistemas susceptibles de beneficiarse de las correspondientes bonificaciones fiscales tanto en el IBI como en el ICIO, adaptando las ordenanzas a lo contemplado en la legislación de haciendas locales.

"Entendemos que había que incorporar la aerotermia a nuestras ordenanzas fiscales, tanto en el IBI como en el impuesto de construcciones, para favorecer este tipo de instalaciones y adecuar nuestra normativa a la realidad actual", ha explicado el portavoz municipal.

Familias numerosas

Otra de las principales novedades afecta a las familias numerosas, que dejarán de tener que solicitar cada año la bonificación fiscal siempre que continúen cumpliendo los requisitos establecidos. El Ayuntamiento establecerá un sistema automático que permitirá aplicar la bonificación de forma directa, evitando a las familias la obligación de renovar anualmente la solicitud.

Guillermo Arroyo ha señalado que "no tiene sentido cargar de más burocracia a las familias de Ciudad Real cuando el Ayuntamiento ya dispone de la información necesaria para comprobar que siguen cumpliendo los requisitos".

"Lo que hacemos es facilitar las cosas a las familias y avanzar en una Administración más ágil y cercana", ha añadido.

Por último, el concejal de Hacienda ha querido agradecer tanto al concejal no adscrito, Regino Pérez como a la concejal de Ciudadanos, Eva Masías, su disposición para sacar adelante estas ordenanzas fiscales, destacando que sus aportaciones “han ayudado también a que podamos llevar adelante esta bajada de impuestos”.