Las estrellas de Onda Cero vuelven a la Mancha por la vendimia: Alsina, Julia Otero, Eva Soriano, Cantizano...

Las grandes voces de Onda Cero volverán a dirigirse a sus oyentes desde la Mancha con motivo de la vendimia.

La cadena celebrará del 28 de septiembre al 9 de octubre la octava edición de su Fiesta de la Vendimia, una iniciativa que convertirá durante casi dos semanas distintos rincones de la provincia de Ciudad Real en estudios de radio.

La campaña llega este año coincidiendo con el tramo final de la recolección, después de que las altas temperaturas del verano hayan adelantado la vendimia. Onda Cero volverá así a acercar a sus oyentes la realidad económica, social, cultural y vitivinícola de una región estrechamente ligada al vino.

La programación especial contará con algunas de las principales estrellas de la cadena. El pistoletazo de salida será el lunes 28 de septiembre, con Marta García Aller y 'La brújula' desde el Mercado Municipal de Tomelloso.

Un día después, el martes 29, será el turno de Jaime Cantizano y 'Por fin', que trasladarán sus micrófonos hasta Cooperativas Agro-alimentarias de Alcázar de San Juan.

La programación dará también el salto a Europa FM. El miércoles 30 de septiembre, Eva Soriano y Nacho García grabarán 'Cuerpos especiales' desde el salón noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Pero uno de los momentos centrales de esta Fiesta de la Vendimia llegará el jueves 1 de octubre, cuando Carlos Alsina y Rafa Latorre emitan 'Más de uno' desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, uno de los grandes referentes del sector y la mayor cooperativa vitivinícola del mundo.

De Tomelloso a Manzanares

La radio seguirá recorriendo la región durante ese primer fin de semana de octubre. El viernes 2, 'Onda agraria', con Soledad de Juan y Pablo Rodríguez Pinilla, se desplazará hasta la Cooperativa Virgen del Rosario de El Provencio (Cuenca).

El sábado 3 será el turno de Carles Lamelo y 'Onda viajera', desde Baco Decoop, en Alcázar de San Juan, con el objetivo de mostrar el patrimonio, la gastronomía, el turismo y la cultura vinculados al territorio manchego.

Y el domingo 4 llegará otra de las grandes voces de la cadena: Julia Otero pondrá el foco en Castilla-La Mancha con 'Julia en la onda' y entrevistas a autoridades de Manzanares. Posteriormente, el Ayuntamiento de la localidad acogerá una nueva edición de 'Onda viajera'.

Más paradas

La ruta continuará durante la semana siguiente con nuevas paradas en diferentes puntos de la región. Entre ellas figuran la Universidad de Castilla-La Mancha, la Cámara de Comercio de Ciudad Real, la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos y el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, que acogerán los programas comarcales y regionales de Onda Cero Castilla-La Mancha.

La octava Fiesta de la Vendimia está impulsada por Onda Cero y la Denominación de Origen La Mancha y cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de Campo y Alma, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, entre otras entidades.