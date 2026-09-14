Decapitada y por los suelos: vandalizan una escultura en Almodóvar del Campo dos días después de su instalación

Imagen de la escultura vandalizada Asociación 'Amigos de la historia de Almodóvar del Campo'

El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) ha manifestado su "profunda tristeza e indignación" ante el "grave atentado" que ha sufrido el monumento dedicado al canto de los Mayos y que había sido instalado apenas dos días antes.

Esta reacción del Consistorio se produce después de que el conjunto escultórico, que se encuentra en la glorieta de la Calle Jardín con Ronda de San José, amaneciese con uno de sus protagonistas decapitado y derribado.

En un comunicado, califican de "desolador e incomprensible" que "el esfuerzo, el esmero y el cariño depositados por todo un pueblo durante meses de trabajo, puedan ser destruidos en apenas unos segundos de absoluta sinrazón".

"El conjunto escultórico, ejecutado magistralmente por nuestro artista paisano José Luis Robles Prieto, posee una incalculable carga sentimental. Es el reflejo de nuestra identidad inmaterial, el homenaje a la melodía de nuestros Mayos, a la devoción por nuestra Virgen del Carmen y Santa Brígida, y a la transmisión de nuestras tradiciones de abuelos a nietos", lamentan.

Desde el Ayuntamiento animan a los vándalos a "dar la cara" y "demostrar un mínimo de valentía y a asumir las responsabilidades de este acto".

"Destruir el patrimonio de todos no es una gracieta; es un ataque directo al corazón, a la cultura y a la historia de Almodóvar del Campo", advierten.

Del mismo modo, piden a cualquier vecino que pueda tener información sobre lo sucedido que "la comparta para ayudar a esclarecer los hechos".

El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo finaliza su comunicado prometiendo "las medidas necesarias para reparar este daño y devolver la dignidad de la obra".

"Ninguna actitud vandálica logrará silenciar la música de nuestros Mayos ni borrará el inmemorial legado de nuestra cultura y nuestra manera de concebir la vida", han zanjado.