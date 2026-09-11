La Fiscalía Europea investiga a una fundación de La Solana por presunta malversación y fraude de ayudas de la UE

La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación de la 'Fundación Legado Bustillo' de La Solana (Ciudad Real) por presuntos delitos de fraude de subvenciones de la Unión Europea o contra los presupuestos generales de la Unión Europea. Y por presunta malversación a través de los programas desarrollados en 2024 y 2025 con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según informa la agencia de noticias EFE, así lo recoge un decreto fechado el 16 de julio del que se han hecho eco tres de los patronos de la asociación.

Se trata de Máximo Díaz-Cano, Blasa Delgado y Antonio Delgado, que han considerado la situación como "muy grave" y han pedido a la presidencia convocar un patronato para que la fundación se persone como acusación particular en la investigación y para suspender cautelarmente de empleo y sueldo al director hasta que finalice el procedimiento.

Los tres, que entraron en diciembre de 2025 a propuesta del PSOE local, han solicitado información sobre estos proyectos, cifrándolos en 450.000 euros y entre los que hay iniciativas relacionadas con el azafrán, los cultivos minoritarios o la economía social.

Además, han recordado que los hechos investigados se remontan al anterior patronato, cuando la fundación estaba presidida por la alcaldesa, la 'popular' Luisa Márquez. Y han afirmado que pese a ser nombrados por el PSOE, su responsabilidad como patronos es individual.

"Situación muy grave"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el municipio, María José Arias, ha cuestionado la posible responsabilidad de la alcaldesa en la gestión de la fundación durante el periodo en el que estuvo al frente de su patronato.

No obstante, ha abogado por esperar al resultado de la investigación y respetar todas las garantías jurídicas. "La situación es muy grave. Está claro que el gerente no puede continuar gestionando el día a día de la fundación", ha asegurado.

Asimismo, la socialista ha lamentado que la institución había funcionado tradicionalmente desde el consenso y la unanimidad, pero se ha visto inmersa desde la llegada del actual gerente "en decisiones polémicas y malas formas".

"Este malestar se podría haber evitado si la alcaldesa, como presidenta de la fundación, no le hubiera dado todo el poder a su gerente antes de salir corriendo", ha sentenciado.