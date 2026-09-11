Alcázar de San Juan pondrá a punto varios colegios con 132.000 euros: pistas cubiertas y aulas libres de filtraciones

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan invertirá 132.000 euros en mejoras de varios centros educativos de la localidad con motivo del inicio del nuevo curso escolar, según ha anunciado este jueves la alcaldesa, Rosa Melchor, durante su visita al CEIP Pablo Ruiz Picasso.

Melchor, que ha estado acompañada por el concejal Antonio Moreno y por el director del centro, Javier Alberca, y la orientadora y jefa de estudios, Mari Carmen Pintos, ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para acometer estas actuaciones.

En concreto, los colegios Pablo Ruiz Picasso y Juan de Austria contarán con una pista deportiva cubierta, una actuación que permitirá a los alumnos practicar deporte también cuando las condiciones meteorológicas no sean favorables.

Rosa Melchor visita el colegio Pablo Ruiz Picaso. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Por su parte, en los colegios Jesús Ruiz y Santa Clara se realizarán mejoras en la zona infantil, especialmente en las cubiertas de los edificios con el objetivo de evitar filtraciones de agua.

"Nos parece fundamental e imprescindible para que los niños estén en un entorno saludable y confortable", ha señalado la alcaldesa en referencia a estas actuaciones.

Segunda fase de las obras del IES Juan Bosco

Durante su visita, Melchor también ha puesto en valor las obras ya realizadas en el IES Juan Bosco, un proyecto que, según ha explicado, ha requerido un importante trabajo por parte del Consistorio en colaboración con la Junta.

"Ahora ya estamos pendientes para que comience la segunda fase", ha indicado la alcaldesa, quien ha destacado que los trabajos permitirán a los alumnos del centro disponer de nuevos talleres.

El inicio del curso llega este año a Alcázar de San Juan con más de 6.000 alumnos matriculados en los diferentes centros educativos de la localidad. Melchor ha agradecido además la labor de los docentes y ha relacionado el incremento de las matriculaciones con el crecimiento demográfico del municipio, especialmente en las edades más tempranas.

La alcaldesa ha considerado este aumento como una "buena noticia" frente a la pérdida de población y de servicios que están experimentando otros municipios españoles.

La matrícula de 'El Tobogán' será gratuita

Entre las novedades de este curso, Melchor ha destacado que será el primer año en el que la matrícula en la Escuela Infantil Municipal El Tobogán sea gratuita. Las familias únicamente tendrán que abonar las tasas correspondientes a servicios extraordinarios, como el aula matinal o el comedor.

El Ayuntamiento también mantiene sus medidas de apoyo a los estudiantes que acceden a la universidad. Entre ellas se encuentran las becas destinadas a que los jóvenes que se presentan a la EBAU no tengan que pagar las tasas, así como ayudas para facilitar el alojamiento de los estudiantes de Alcázar de San Juan que se matriculen en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el director del CEIP Pablo Ruiz Picasso, Javier Alberca, ha avanzado algunos de los proyectos que continuará desarrollando el centro durante este curso.

Entre ellos se encuentra Onda Picasso, la radio escolar del colegio, que ha tenido una buena acogida entre el alumnado porque permite a los estudiantes crear sus propios programas. El proyecto se ha desarrollado en el marco de la sexta edición de Patios Escolares, que ha contado con una dotación de 10.500 euros.

El centro también continuará con iniciativas como el Aprendizaje-Servicio, que combina la formación académica con actividades solidarias, y el programa Recreo Entretenido, dirigido a diversificar las actividades durante el tiempo de recreo y evitar que el ocio en el patio se limite a jugar al balón.