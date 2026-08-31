Alcázar de San Juan inicia la cuenta atrás para su Feria más especial: medio siglo desde su traslado al actual recinto ferial

Actuación durante la presentación del programa de fiestas 2026 de Alcázar de San Juan. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Alcázar de San Juan empieza su cuenta atrás para la Feria y Fiestas 2026. Este último fin de semana de agosto, el ayuntamiento ha presentado oficialmente el programa de fiestas en la plaza de Santa María.

Conducida por el periodista Marcos Galván, la presentación de los diferentes eventos incluidos en el libro de estas fiestas patronales ha contado con la presencia de la música y las tradiciones del municipio.

Así, la Asociación de Coros y Danzas ha sido la encargada de abrir el acto al ritmo de la tradicional rondeña. Por su parte, la Asociación Musical Santa Cecilia ha puesto el broche musical a una cita que ha servido para calentar motores antes de los días grandes de la ciudad.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan durante la presentación. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

El jueves 3 de septiembre, Alcázar ya tendrá engalanadas sus calles para dar comienzo a las fiestas con la celebración del tradicional pregón.

La alcaldesa, Rosa Melchor, ha detallado el porqué de la elección de la plaza de Santa María como lugar para la presentación. Esta decisión responde a la celebración durante este 2026 del 800 aniversario de la parroquia de Santa María la Mayor, una efeméride que coincide con otro acontecimiento de la historia reciente de la Feria de Alcázar: este curso se cumplen 50 años del traslado al actual recinto ferial.

Melchor ha trasladado su agradecimiento al personal municipal que participa en los preparativos de estos días y a Luis Ibáñez, el responsable de la creación del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de esta edición.

En este sentido, ha reconocido el trabajo que se desarrolla durante las semanas previas para acondicionar las infraestructuras, coordinar la organización y tener preparados los diferentes espacios que acogerán las distintas actividades de estos días.

Esta presentación también ha permitido hacer un recorrido por algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en la ciudad durante el último ejercicio con recursos propios y con cargo al superávit municipal.

La alcaldesa se ha referido a la rehabilitación del Teatro Crisfel, la renovación de la calle Hidalgos, la incorporación de aparcamientos cubiertos para bicicletas en diferentes puntos estratégicos de Alcázar y las obras que se están desarrollando en el Museo Municipal —cuya reapertura está prevista para el último tramo de este año—.

Público durante la presentación del programa de fiestas. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Melchor ha abordado el avance de las obras de la avenida del Deporte, la instalación de la nueva red de videovigilancia de tráfico y la próxima ejecución de la tercera fase del proyecto de Santa Clara, con la mirada puesta en avanzar hacia su integración en la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.

A estas actuaciones municipales se suman otros proyectos impulsados desde el ámbito autonómico, entre los que la alcaldesa ha citado la segunda fase de las obras del IES Juan Bosco y el próximo comienzo de los trabajos para la ampliación del Hospital Mancha Centro.

Alcázar de San Juan: economía y demografía

Durante la presentación, Melchor ha dedicado parte de su intervención a la situación económica, laboral y demográfica de Alcázar de San Juan, destacando que el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido hasta los 25 días.

En materia de empleo, ha señalado que el municipio mantiene una tasa de desempleo inferior al 12 % y lleva 18 meses por debajo de las 1.900 personas desempleadas.

En cuanto a demografía, Melchor ha resaltado que la ciudad ha conseguido superar por primera vez en su historia la barrera de los 33.000 habitantes empadronados.

A partir de estos datos y proyectos, Rosa Melchor ha querido poner el acento en el papel que desempeñan conjuntamente la ciudadanía, los colectivos y el Ayuntamiento en la evolución de Alcázar de San Juan.

Para ello, ha recurrido a la reflexión "mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo", vinculándola al trabajo compartido que, según ha señalado, ha permitido avanzar en la transformación y mejora de la ciudad.