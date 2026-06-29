El Ayuntamiento de Ciudad Real pone en marcha una Oficina Municipal de Asesoramiento ante la Ocupación Ilegal

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado en su reunión de este lunes un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados para la creación y puesta en marcha de la Oficina Municipal de Asesoramiento ante la Ocupación Ilegal de Viviendas.

Según ha explicado la viceportavoz del equipo de Gobierno, Aurora Galisteo, esta oficina se constituirá una vez que se firme el convenio, dotado con 5.000 euros.

El objetivo de esta nueva herramienta es "prestar información y asesoramiento gratuito a los titulares de viviendas ubicadas en nuestro término municipal de Ciudad Real que se vean afectadas por las ocupaciones ilegales", según ha informado el Ayuntamiento de Ciudad Real en nota de prensa.

La edil ha asegurado que se trata de una iniciativa pionera en Castilla-La Mancha "especialmente dirigida a particulares y propietarios, es una medida que creemos que va a reforzar ese apoyo institucional a quienes están sufriendo una situación especialmente compleja e injusta como es que te ocupen la vivienda, y además va a permitir a los afectados disponer de una información clara, acompañamiento legal y herramientas para poder actuar con seguridad y rapidez".

El Consistorio ha explicado que esta medida se suma a otra serie de acciones que está impulsando el equipo de Gobierno para mejorar la respuesta municipal frente a la ocupación ilegal, "un tema que nos ocupa y preocupa y con el que estamos trabajando desde hace bastante tiempo", especialmente en barrios como el de La Granja o el de La Esperanza, donde la concejalía de Servicios Sociales ha constatado la existencia de varias viviendas ocupadas, todas propiedad de la Junta de Comunidades, institución con la que ya se han mantenido reuniones para establecer líneas de colaboración.

Otros asuntos

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia a la empresa Promociones y Construcciones Aldea para la construcción de 72 nuevas viviendas, acompañadas de 101 plazas de garaje, trasteros, piscina y zonas comunes en la calle Argamasilla de Alba, número 2. También se ha dado luz verde a la adquisición de un vehículo hidrolimpiador para reforzar los medios materiales con que cuenta el Servicio Municipal de Limpieza por importe de 66.112'42 euros más IVA.

Por último, este lunes se ha adjudicado el contrato de servicios de coordinación de seguridad y salud pertinentes para ejecutar las obras de renovación del campo de césped artificial de la Ciudad Deportiva Sur.

Unas obras que van a comenzar esta semana, con un presupuesto de 180.000€ y un plazo de ejecución de dos meses, “una importante actuación muy demandada por los aficionados al deporte de Ciudad Real y por los clubes”, ha apuntado Aurora Galisteo, que también recuerda que “la apuesta a lo largo de este mandato por renovar las instalaciones deportivas de Ciudad Real, que estaban en un estado lamentable por la falta de mantenimiento, se está viendo y es una realidad palpable”.