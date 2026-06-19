Piden a la Junta que paralice el aeródromo que el empresario Manuel Lao quiere construir en su finca de los Montes de Toledo

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de un aeródromo en la finca Dehesa de El Molinillo, propiedad del empresario Manuel Lao y que se sitúa en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). Este colectivo solicita a la Junta una Declaración de Impacto Ambiental negativa al considerar que esta infraestructura produciría importantes impactos sobre zonas protegidas y comprometería la seguridad aeronáutica por un alto riesgo de colisión de aves de gran tamaño.

En el documento de alegaciones comparten que uno de los aspectos que consideran "más preocupantes" es la afección a la Red Natura 2000. Aunque la pista de aterrizaje se ubica en una zona colindante, aseguran que "las trayectorias de vuelo de aterrizaje y despegue de las aeronaves (jets privados de lujo) sobrevuelan en amplios recorridos zonas estrictamente protegidas según lo estipulado en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA 'Montes de Toledo'", una situación que, "por la gravedad de las afecciones ambientales que producirían, determina la incompatibilidad de este tipo de usos privados relacionados con la aeronavegación con la designación del espacio natural protegido".

En este sentido, desgranan todas las posibles interferencias que la construcción del aeródromo podría tener en las aves que habitan un lugar que se encuentra a menos de 10 kilómetros del Parque Nacional de Cabañeros y junto al embalse de la Torre de Abraham, dos puntos que "acogen grandes cantidades de aves de todo tipo y en todas las épocas del año" tanto rapaces como acuáticas o zancudas que "por sus características y comportamientos, supondrían un inasumible riesgo de colisión con las aeronaves en menoscabo de la seguridad de la navegación aérea".

Por otra parte, advierten que el aeródromo afecta por "solapamiento" a áreas críticas y zonas sensibles declaradas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la conservación de especies de aves amenazadas, algunas de ellas declaradas "en peligro de extinción" como el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera o el sisón, u "otros grados de amenaza" como el milano real, el águila real, o diferentes especies de aves esteparias o de hábitos nocturnos.

Al hilo de esta posible interferencia, los ecologistas consideran "preocupante" la "ausencia de una evaluación rigurosa y específica del riesgo de colisión entre aeronaves y aves (bird strike)", una cuestión que "afecta simultáneamente a la conservación de la fauna y a la seguridad de las operaciones aéreas, por cuanto la presencia de avifauna de gran porte es constante en el entorno".

"A pesar de tratarse de una de las variables ambientales más relevantes para este tipo de infraestructuras, el estudio no dedica un apartado específico al análisis detallado de este riesgo, limitándose a referencias puntuales y valoraciones genéricas que carecen del nivel de profundidad exigible. No olvidemos que este factor de riesgo, a todas luces inasumible en este entorno natural, ya supuso en los años 80 del siglo pasado una inmensa movilización ciudadana en contra y a la postre, la desestimación del entorno de Cabañeros para el establecimiento en su raña de un polígono de tiro de aviones de combate", recuerdan.

A estas circunstancias añaden los "daños directos a la vegetación, el dominio público hidráulico y a diferentes hábitats de interés comunitario en unas 112 hectáreas", derivados del "movimiento de tierras, de la tala de árboles centenarios de la dehesa y la implantación de los diferentes elementos de origen antrópico asociados a este tipo de infraestructuras".

Cambio de modelo

Ecologistas en Acción también critica el "cambio de modelo de explotación cinegética, turística y patrimonial asociado al proyecto", puesto que bajo su punto de vista "el aeródromo justifica su uso basándose en una estrategia de desarrollo de actividades cinegéticas de carácter exclusivo, dirigidas a usuarios de alto poder adquisitivo, que pretende un cambio en el modelo del negocio turístico - cinegético de la finca, al tiempo que no tiene en consideración las consecuencias que este nuevo modelo de explotación puede generar sobre los recursos naturales del territorio".

Con todos estos argumentos sobre la mesa, la organización ha solicitado una ampliación del plazo de sometimiento del proyecto a información pública al haber detectado en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fallos que imposibilitan el acceso a través de un enlace no operativo de la documentación relativa al proyecto.