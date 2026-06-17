Tercera condena por abusos sexuales a menores a un mismo hombre en Ciudad Real: la última víctima fue su hijastra

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado este miércoles a un hombre a cuatro años y seis meses de prisión tras reconocer haber abusado sexualmente de la hija menor de su expareja en la localidad de Argamasilla de Alba. Se trata de la tercera sentencia condenatoria que acumula por hechos de la misma naturaleza cometidos contra menores de su entorno familiar.

El acusado, identificado por las iniciales M.S.V., se encuentra en prisión desde 2022 en el Centro Penitenciario de Jaén, donde ya cumple otras penas derivadas de dos condenas anteriores. En esta ocasión, ha reconocido los hechos durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial, lo que ha permitido agilizar el procedimiento judicial.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de seis años de cárcel, aunque finalmente la condena ha quedado fijada en cuatro años y seis meses tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los abusos se produjeron a partir de 2018, cuando el procesado aprovechaba situaciones en las que se encontraba a solas con la menor para cometer las agresiones.

Testimonio clave

La víctima no comunicó inicialmente lo sucedido, pero tiempo después terminó relatándolo a su madre durante una conversación en un trayecto en coche. Ese testimonio fue clave para la interposición de una nueva denuncia.

Este procedimiento se suma a otros dos juicios ya resueltos con anterioridad. En 2022, el acusado fue condenado a cinco años de prisión por abusar de la hija mayor de su expareja y a otros cuatro años por agredir a una amiga de esta menor. Con esta nueva resolución, el total de penas impuestas asciende a 13 años y seis meses de prisión.

Tras la celebración del juicio, la abogada de la acusación particular, Concha Marín, ha destacado ante los medios la importancia del reconocimiento de los hechos, subrayando que evitó que la víctima tuviera que volver a revivir su testimonio en sede judicial.