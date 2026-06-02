Miguel Ángel Valverde: "Ciudad Real es el territorio vitivinícola más importante de toda Europa"

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado el potencial de la provincia como punta de lanza del sector vinícola de España. Un liderazgo que se debe al trabajo de las bodegas y cooperativas, pero también al apoyo decidido de la institución provincial.

Este respaldo se ve reflejado en iniciativas como Fenavin Match, que este martes ha abierto sus puertas en el Pabellón Ferial (Ifedi) de la capital para "complementar" a la Feria Nacional del Vino (Fenavin) y para "mantener activo el negocio vinícola" durante los años en los que no se celebra.

Así lo ha expresado Valverde en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el estand de este medio en la feria. Ha detallado que se trata de un evento centrado exclusivamente en los encuentros empresariales, que reúne a unas 350 bodegas y cooperativas nacionales, la mitad de Castilla-La Mancha, y a más de 250 compradores, unos 200 de hasta 49 países.

Pregunta. ¿Qué es Fenavin Match?

Respuesta. Es una feria orientada exclusivamente al negocio sin ningún tipo de artificio, un lugar donde cada bodega trae su mejor propuesta expositiva. Fenavin Match trata de centrarse en favorecer exclusivamente los contactos, las relaciones y las operaciones comerciales. Es una extensión de Fenavin, por lo que no es algo independiente, sino complementario. Pretendemos que cubra este largo espacio que hay entre celebración y celebración al ser bianual, para que la marca Fenavin no sufra ningún tipo de apagón.

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

P. ¿Cómo surge la idea de crear esta feria?

R. El esfuerzo para que se celebre Fenavin es muy grande, ya que está soportada económicamente casi en exclusividad por la Diputación. Otras ferias como la de Barcelona tienen un importantísimo apoyo económico y financiero por parte de la Generalitat. Además, no había un convencimiento por parte del sector de que hubiera que celebrar Fenavin cada año.

Sin embargo, la aparición de nuevas propuestas feriales como Fenavin Match suponen una evolución y una gran oportunidad de negocio para las bodegas.

"El objetivo de Fenavin Match se ha cumplido antes de empezar"

Además de las misiones institucionales que hacemos fuera de España, acompañados de los empresarios, había que seguir avanzando para que esta creciente competencia no hiciera que Fenavin se apagara durante un año. Planteamos esta opción porque es beneficiosa para el sector y se han cumplido las expectativas.

Pretendíamos llegar a 200 bodegas y hemos llegado a más de 300. A 200 compradores internacionales y nacionales y hemos llegado a 250. Pretendíamos un mínimo de contactos previos a la feria en torno a mil y hemos superado los 2.000. Todo indica que la propuesta ha sido bien aceptada y el objetivo se ha cumplido antes de empezar.

Hay que recordar que en Fenavin hay 2.000 bodegas y en Fenavin Match contamos con 300, por lo que el porcentaje de bodegas de la provincia de Ciudad Real y de toda la región es todavía mayor.

P. Fenavin Match es una gran oportunidad para el sector vinícola castellanomanchego. ¿Qué proyección tiene para la provincia?

R. El vino es el sector económico fundamental de la provincia de Ciudad Real. La industria agroalimentaria representa el 18 %y 19 % del PIB y solo el vino representa el 11 %. En un escenario mundial donde hay cada vez menos consumo de vino, con amenazas por la incertidumbre comercial arancelaria, eventos como este ayudan y empujan.

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Este año ha sido complicado, con bajadas del precio del vino importantes. La provincia tiene que seguir y Fenavin Match es una buena herramienta para ello. Antes del nacimiento de Fenavin, la provincia de Ciudad Real exportaba en torno a 80 o 90 millones de euros de vino y otros productos derivados, mientras que hoy estamos por encima de los 480 millones.

Este formato de feria tiene que seguir reforzando el papel del vino en una provincia como Ciudad Real e impulsar el conocimiento de su vino en un escenario mundial. Tenemos mucho potencial y eventos como este ayudan a que el mundo lo descubra.

Además, Fenavin Match genera también de forma indirecta economía en la capital, por el retorno que provoca en otros sectores como el hostelero.

"Ciudad Real produce el 25 % del vino de toda España y el resto de Castilla-La Mancha representa el otro 25 %".

P. ¿Existe una apuesta por proyectar la calidad frente a la cantidad?

R. Ciudad Real produce el 25 % del vino de toda España y el resto de Castilla-La Mancha representa el otro 25 %. Es el territorio vitivinícola más importante de Europa, por lo que no hay que desdeñar la cantidad.

El vino a granel sigue siendo una oportunidad económica muy importante para la provincia. Si todo el vino lo tuviéramos que vender embotellado, posiblemente la mitad de los agricultores tendrían que arrancar sus viñas. Hay que complementar ambas opciones.

Sin embargo, es cierto que impulsando nuestro vino a través de un embotellamiento cada vez de mayor calidad a precios competitivos también ayudamos a vender el vino a granel. El esfuerzo de la Diputación es fundamental y estamos en el camino correcto para el futuro.

P. La apuesta de la Diputación por Fenavin es indudablemente alta, un apoyo fundamental al sector del vino. ¿Cómo ha aumentado el respaldo desde que usted es presidente?

R. Fenavin ya suponía una cantidad importante de recursos económicos por parte de la Diputación. Podemos decir que Fenavin se financia en un 80 % con recursos de la institución y, ahora, Fenavin Match se financia al 100 %.

Nosotros hemos aumentado esos recursos en torno a un 20 %. Para un evento como este hemos destinado en torno a un millón de euros.

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La Diputación se vuelca con un sector que es clave en la provincia y nuestra obligación es hacerlo. Tenemos que generar oportunidades en nuestra provincia y el vino es un vehículo para ello. Vamos a estar siempre apoyando a nuestros viticultores y a nuestros productores y elaboradores de vinos.

P. Ha tenido la oportunidad de hablar con empresarios y empresas. ¿Qué impresiones le ha dejado esta primera jornada?

R. Una impresión muy buena. No he podido hablar con todos, pero sí he hablado con varias bodegas, algunas de fuera de la provincia, y me han trasladado el agradecimiento por el apoyo al sector.

Fenavin Match es una oportunidad comercial que no es fácil de encontrar, por lo que me han mostrado su satisfacción, ya que todos tenían una agenda de reuniones comerciales cerrada antes de la que feria abriera sus puertas. Para ello hemos desarrollado herramientas como 'Contacte con', que permitía cerrar agendas antes del comienzo.

Ojalá este éxito ahora se concrete en operaciones comerciales.