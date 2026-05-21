Loquillo, Omar Montes o Ana Torroja entre los artistas de los Conciertos Solidarios de Ciudad Real: todos los detalles

Los Conciertos Solidarios de la Diputación de Ciudad Real celebran su décimo aniversario con una edición especial que reúne a algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical nacional. Marta Sánchez, Loquillo, Duncan Dhu, Pastora Soler, Ana Torroja, Omar Montes y Chambao forman el cartel de un ciclo que se desarrollará entre el 12 de junio y el 11 de julio en seis municipios de la provincia.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que esta edición nace con la intención de convertir el ciclo en un gran escaparate de promoción provincial y ha subrayado la importancia de adaptar este programa a una nueva realidad cultural y turística, apostando por una edición especial coincidiendo con el décimo aniversario de una iniciativa ya consolidada en toda la provincia.

Valverde ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo desarrollado por el área de Cultura y Turismo y, especialmente, por la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, por el esfuerzo realizado para reforzar y modernizar el formato del programa. "Había que pensar en una edición especial, una edición que pusiera en valor una fecha tan significativa como es este décimo aniversario", ha dicho.

Presentación Conciertos Solidarios de la Diputación de Ciudad Real. Diputación Ciudad Real

El presidente ha destacado que la nueva propuesta permitirá llevar a distintos puntos de la provincia conciertos de gran formato protagonizados por artistas de primer nivel del panorama musical español, tanto del presente como de décadas anteriores, pero que continúan teniendo una enorme capacidad de convocatoria: "Son conciertos de calidad, con artistas plenamente vigentes, y estoy convencido de que va a ser una programación de enorme éxito".

Programación completa

El ciclo comenzará el 12 de junio, con Marta Sánchez, en el Parque Huerta Asaura de Argamasilla de Calatrava, una de las voces más reconocibles y potentes de la música española. Al día siguiente, el 13 de junio, el turno será para Loquillo en el Recinto Ferial Espino de Membrilla: el mítico rockero barcelonés, símbolo de toda una generación.

El 19 de junio, el municipio de Socuéllamos acogerá en su plaza de toros a Duncan Dhu, cuya música marcó los años ochenta y noventa con una enorme sensibilidad. Un día después, el 20 de junio, la gran voz de Pastora Soler ofrecerá un concierto en el campo de fútbol municipal de Villanueva de la Fuente.

Julio comenzará con la actuación de la artista madrileña, exvocalista de Mecano, Ana Torroja, el 3 de julio, en el auditorio de verano de Campo de Criptana, con el telón de fondo inigualable de los molinos manchegos. El broche final llegará el 11 de julio en Malagón, donde Omar Montes y Chambao compartirán escenario en el campo de fútbol municipal para poner el punto y final a una edición de altísima calidad de los Conciertos de la Diputación.

Nuevo formato con conciertos

Por otra parte, la vicepresidenta primera y responsable del área de Impulso Sociocultural y Turístico de la Provincia, María Jesús Pelayo, ha remarcado que esta edición especial supone un importante cambio de modelo tras años de evolución del programa, que ha recorrido cerca del ochenta por ciento de los municipios de la provincia, a través de distintos formatos musicales, culturales y varios nombres diferentes.

Pelayo ha agradecido especialmente la implicación de los ayuntamientos participantes y el esfuerzo realizado por los municipios para formar parte de esta edición. "Sabemos el trabajo que supone para los ayuntamientos organizar eventos de estas características y por eso quiero agradecer especialmente a todos los alcaldes su presencia y su compromiso con este proyecto".

Asimismo, ha explicado que toda la programación se desarrollará entre el 12 de junio y el 11 de julio para evitar coincidir con fiestas patronales y otras actividades culturales organizadas por los municipios de la provincia. La vicepresidenta ha insistido en que el programa busca mucho más que ofrecer espectáculos musicales.

Turismo provincial

"Queremos atraer visitantes a la provincia, generar movimiento en la hostelería, en el comercio, en los alojamientos y en los servicios. Queremos que la gente venga al concierto, conozca nuestros municipios, se quede a dormir y consuma en nuestros territorios", ha dicho.

El presidente ha puesto en valor el atractivo turístico y patrimonial de los municipios anfitriones, haciendo referencia a enclaves emblemáticos como Campo de Criptana y su paisaje universal, el Campo de Montiel, la tradición agroalimentaria y vitivinícola de Membrilla y Socuéllamos, el entorno histórico de Argamasilla de Calatrava o el legado vinculado a Santa Teresa en Malagón, entre otros muchos, por ello, "estos conciertos no solo servirán para disfrutar de la música, sino también para conocer nuestra gastronomía, nuestras costumbres, nuestro patrimonio y toda la riqueza cultural y natural de la provincia de Ciudad Real".

Valverde ha defendido, además, el trabajo que se está realizando desde la Diputación para impulsar la proyección exterior de la provincia y convertirla en un destino cada vez más atractivo. "Ciudad Real ha sido durante mucho tiempo una provincia con enormes potencialidades, pero también una gran desconocida. Poco a poco, gracias al trabajo conjunto de administraciones, ayuntamientos y sectores económicos como la hostelería, la gastronomía o la industria agroalimentaria, estamos consiguiendo posicionarla y darla a conocer", ha asegurado.