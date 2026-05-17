Vandalizan con pintadas la sede del PSOE de Campo de Criptana: "Arriba España", "puteros"...

El PSOE de Ciudad Real ha denunciado la vandalización de la sede del partido en Campo de Criptana. En concreto, han lamentado la aparición en la mañana de este domingo de pintadas en las que se puede leer "Arriba España", "FE JONS" y "puteros".

El secretario de organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Bolaños, ha asegurado que "no es la primera vez que atacan la sede".

"Nos han vandalizado una veintena de veces en la provincia. La sede de Ciudad Real ha sido vandalizada cinco o seis veces y hay otros ejemplos como los de Alhambra, Puertollano, Alcázar de San Juan o Socuéllamos", ha criticado.

Asimismo, ha asegurado que sospechan que las pintadas las han perpetrado "grupos de extrema derecha". "Hemos presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil", ha señalado.

"El problema trasciende de las siglas, cuando una sede política se convierte en objetivo. Esto erosiona al partido y a la normalidad democrática y la aceptación del pluralismo político. Este tipo de violencia termina alimentando dinámicas de intimidación incompatibles con una democracia madura", ha alertado.

Condena "clara y rotunda"

Bolaños ha pedido "una condena clara y rotunda de todos los partidos democráticos ante cualquier ataque a sedes políticas, independientemente de su signo ideológico".

Además, ha trasladado la confianza de su partido "en las fuerzas y cuerpos de seguridad para esclarecer estos hechos".

Por último, ha apoyado la posición de la agrupación local del PSOE de Campo de Criptana, afirmando que "no detendrán su actividad por esta clase de comportamientos vandálicos e intentos de intimidación".