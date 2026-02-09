Los vecinos de 36 municipios de Ciudad Real podrán usar el contenedor marrón y mejorar el reciclaje de sus residuos

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real ha iniciado la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos en 80 municipios de la provincia, un paso clave para adaptar la gestión de residuos a la normativa vigente y avanzar hacia un modelo más sostenible. El despliegue se realizará a través del contenedor marrón y del compostaje comunitario, dos proyectos complementarios cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

El presidente del Consorcio, Carlos Villajos, y el gerente, José Manuel Labrador, han presentado este lunes la campaña de comunicación asociada a esta implantación, que se desarrollará entre el 9 de febrero y el 20 de marzo. Tiene como objetivo informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los nuevos sistemas de recogida de residuos orgánicos.

Labrador ha explicado que el Consorcio lleva más de dos años trabajando en estos dos proyectos para dar cumplimiento a la Ley de Residuos. Ambos cuentan con un presupuesto global de 3,5 millones de euros, de los que más de un millón están financiados por la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Por su parte, Villajos ha destacado que se trata de una "campaña fuerte y ambiciosa", fruto del trabajo conjunto de la gerencia, los técnicos y trabajadores del RSU, así como de la colaboración de los ayuntamientos, los medios de comunicación y la Diputación.

Según ha subrayado, "es fundamental que la ciudadanía sea consciente de la importancia de reciclar correctamente para avanzar hacia un futuro más responsable y respetuoso con el medio ambiente".

Dos modelos

La implantación se adapta a la realidad demográfica de la provincia. En 36 municipios de mayor población se pondrá en marcha la recogida selectiva de biorresiduos mediante el contenedor marrón, con una inversión de 1,5 millones de euros y la instalación de cerca de 6.000 contenedores, con capacidades que van desde los 240 hasta los 660 litros.

De forma paralela, en los 43 municipios de menor tamaño se desarrollará el proyecto de compostaje comunitario. En este caso, los vecinos podrán depositar sus restos orgánicos en composteras habilitadas, donde se transformarán en compost que se pondrá a disposición de los ayuntamientos para jardines y espacios públicos o de los propios vecinos, fomentando la economía circular y la implicación ciudadana.

Según ha explicado Labrador, el objetivo final es que los restos orgánicos y de comida se conviertan en compost, reduciendo al máximo el vertido.

La implantación será progresiva y se extenderá durante un periodo estimado de entre cinco y diez años.

Campaña informativa

Para garantizar el correcto uso de los nuevos sistemas, el Consorcio RSU ha diseñado una amplia campaña de comunicación y sensibilización. Además de reuniones previas con ayuntamientos en cada comarca, se instalarán estands informativos en los 80 municipios, atendidos por educadores ambientales, y se desarrollarán acciones específicas en colectivos y asociaciones.

La campaña incluye el buzoneo de 160.000 folletos, la distribución de miles de carteles, imanes y materiales divulgativos, presencia en medios de comunicación, acciones en redes sociales, vídeos explicativos por comarcas, cuñas de radio y un spot televisivo que se emitirá durante seis semanas en las cadenas provinciales.

Con este despliegue, el Consorcio de RSU de Ciudad Real refuerza, según el propio organismo, su estrategia para mejorar la gestión de residuos, reducir el impacto ambiental y acercar a la ciudadanía a un modelo de economía circular alineado con los objetivos de reciclaje y sostenibilidad.