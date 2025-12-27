El pueblo de Ciudad Real que celebra el Carnaval en plena Navidad: una curiosa tradición de 150 años

Mientras la mayoría de los pueblos están comiendo turrón y cantando villancicos, hay un municipio en la provincia de Ciudad Real que está celebrando el Carnaval. Se trata del 'Carnavalcázar' de Alcázar de San Juan que tiene más de 150 años de historia y se celebra en plena Navidad, concretamente del 21 al 28 de diciembre.

Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y Nacional, siendo la única que cuenta con ambas denominaciones, mantiene viva una singular tradición que une generaciones y atrae a cientos de visitantes.

El origen del carnaval navideño de Alcázar se remonta a la Edad Media como demuestran algunos documentos del Archivo Diocesano de Toledo, donde se denuncia ya en 1813 el carácter "irreverente y satírico de las fiestas de fin de año alcazareñas".

Carnaval en Alcázar. Viajesporcastillalamancha.es

Esta fiesta se celebró tanto en febrero como en diciembre a lo largo del siglo XIX, pero sobre 1871 la tradición popular se impuso y se fijó en diciembre.

La programación arranca días antes con la tradicional colocación de los "peleles" (muñecos satíricos colgados en balcones) y la elección del obispillo, una figura infantil que preside los actos.

El 25 de diciembre se celebra el Desfile Popular donde máscaras y todo tipo de disfraces inundan las calles abriendo oficialmente el Carnaval. Un día después, el gran Desfile de Comparsas con agrupaciones y charangas continúa la celebración.

Carnaval en Alcázar de San Juan. Viajesporcastillalamancha.es

Uno de los eventos más esperados es el Festival de Murgas y Chirigotas en el teatro municipal donde el humor y la sátira provocan las risas interminables de los presentes. Por último, el 28 de diciembre se celebra el simbólico Entierro de la Sardina que recorre la ciudad hasta la plaza de toros donde una sardinada popular pone el broche de oro final.

Esto se completa con una gastronomía también única gracias a recetas típicas de la Navidad manchega como la mistela o los rosquillos. Todo ello confirma que Alcázar de San Juan goza del carnaval más original de España.