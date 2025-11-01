Indignación en un pueblecito de Ciudad Real donde llamar por teléfono o conectarse a internet es una odisea

La alcaldesa de Cabezarrubias del Puerto, Inmaculada Arévalo Usero (PSOE), ha reclamado una actuación inmediata a las compañías y administraciones competentes ante los graves problemas de cobertura móvil e internet que sufre este municipio del suroeste de la provincia de Ciudad Real, de poco más de 500 habitantes, desde hace unos meses.

Según ha denunciado la regidora en una nota de prensa, "en Cabezarrubias del Puerto estamos sufriendo una preocupante inestabilidad en los servicios de telefonía móvil e internet, con cortes continuos que, en algunos casos, se prolongan durante más de una semana".

Arévalo ha subrayado que esta situación afecta directamente al día a día del municipio, dificultando el funcionamiento del Ayuntamiento, el Consultorio Médico y los negocios locales, y ha advertido de que los fallos de comunicación "ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, ya que en casos de urgencia o emergencia no pueden realizar llamadas ni contactar con servicios esenciales como centros médicos o cuerpos de seguridad".

Reclamaciones

Desde el Ayuntamiento se ha instado a los vecinos afectados a presentar las correspondientes reclamaciones ante las compañías operadoras. Para facilitar el proceso, pondrá a disposición de los ciudadanos un teléfono de asistencia municipal.

La alcaldesa ha recordado que, pese a las reiteradas reclamaciones realizadas tanto a las empresas operadoras como a las instituciones competentes, no se ha logrado una solución estable. En este sentido, ha advertido que el Ayuntamiento no descarta adoptar medidas más contundentes ante lo que considera "una falta de respeto hacia los usuarios y usuarias".

Por último, Arévalo ha informado de que el Consistorio ha cursado nuevas reclamaciones a las compañías, que han asegurado que la incidencia se encuentra en vías de solución.