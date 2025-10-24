Caballero destaca la implicación de la Junta en Ciudad Real: "Parece que Page actúa de vicealcalde"

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha recordado al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que él también puede trabajar por mejorar los distintos barrios de la capital provincial. Y ha puesto como ejemplo la implicación de la Junta, afirmando que el presidente, Emiliano García-Page, "actúa de vicealcalde ante la cantidad de inversiones en marcha".

Así lo ha indicado este viernes después de que este jueves un grupo de vecinos del barrio ciudadrealeño de Pío XII se concentrara a las puertas del Centro de Salud I para rechazar su traslado a la calle Postas de la capital.

"La Junta está en disposición de escuchar a todos los vecinos y vecinas y mantiene un compromiso claro con la atención sanitaria, tanto en el conjunto de Castilla-La Mancha como, de manera particular, en la provincia de Ciudad Real", ha afirmado.

Al respecto, ha recordado que los presupuestos de 2026 recogen nuevas inversiones en centros de salud, así como la apertura inmediata de varios dispositivos sanitarios en los próximos meses. "En el caso de Ciudad Real ya se encuentra en fase de proyecto el cuarto centro de salud, que se ubicará en las inmediaciones del Hospital General Universitario con el objetivo de descongestionar otros centros como el de Pío XII", ha explicado.

Asimismo, ha afirmado que la planificación sanitaria en la capital se hará "escuchando a los vecinos y contando con el Ayuntamiento".

Más proyectos en Ciudad Real

Caballero también ha recordado la inversión de 20 millones de euros que la Junta realizó en el pabellón ferial como ejemplo de la apuesta regional por dinamizar los barrios de Ciudad Real, así como la rehabilitación integral del antiguo mercado del barrio de Pío XII.

Y ha asegurado que el antiguo colegio Pío XII, cerrado por falta de alumnado, puede representar una oportunidad para que el Ayuntamiento "impulse actuaciones que den vida al entorno".

También se ha referido a la inminente inauguración de la pasarela peatonal, la entrada en funcionamiento de la Ciudad Administrativa sobre el antiguo hospital del Carmen o la transformación de los edificios que queden vacíos con el traslado de oficinas de la Junta en viviendas para la población.