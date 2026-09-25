Vandalismo en los juzgados y la Agencia Tributaria de Hellín: pintadas, daños en los accesos y mensajes contra la Justicia

El edificio de los Juzgados de Hellín (Albacete) ha amanecido este viernes con pintadas en sus fachadas y accesos en los que se dejaba leer mensajes como 'Aquí no hay verdad, no hay justicia, ni ley moral. Es fraude legal'.

Las instalaciones de la Agencia Tributaria de Hellín también han registrado señas de vandalismo con pintadas y se ha introducido pegamento en las cerraduras de acceso provocando dificultades para su utilización.

El cristal de la puerta de entrada a las dependencias judiciales también ha sido dañado con pintadas.

Efectivos policiales se han desplazado hasta la zona para comprobar los daños y llevar a cabo las correspondientes actuaciones.