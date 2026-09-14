La Feria de Albacete supera los 2,6 millones de visitantes en una semana de celebración

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado este lunes el incremento de la actividad en la Feria de este año, que ha superado los 2,6 millones de visitantes al tiempo que también se ha registrado un aumento en la generación de residuos, cercano al 7 %, en el Recinto Ferial y sus aledaños.



En un comunicado, Serrano ha indicado que "la Feria va a más" y los datos evidencian la dimensión que está adquiriendo, al tiempo que avalan el "esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento para reforzar los servicios y garantizar que la ciudad pueda afrontar con las mayores garantías el incremento de visitantes.



El alcalde ha valorado el funcionamiento de los sistemas instalados en los accesos al Recinto Ferial para limitar y ordenar las entradas, destacando que están cumpliendo con el objetivo para el que fueron diseñados, mejorando la seguridad y la gestión de los flujos de personas.



Manuel Serrano ha animado a seguir disfrutando de los días de Feria que todavía quedan hasta el 17, aprovechando la programación y los atractivos que ofrece la ciudad tanto durante el día como por la noche.