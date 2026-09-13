Una navaja albaceteña para Ana Mestre, presidenta del Parlamento andaluz: este es el regalo de Serrano en plena Feria

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha mantenido un encuentro institucional con la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, durante su visita a la ciudad con motivo de la Feria, en el que ambos han destacado la importancia de estrechar los vínculos institucionales y de colaboración entre Albacete y Andalucía.

La reunión ha tenido lugar en el Salón de Autoridades del Recinto Ferial, donde Mestre ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento antes de participar junto al alcalde en un intercambio de obsequios institucionales. Al encuentro también han asistido varios concejales del equipo de Gobierno municipal.

Entre los regalos, Serrano ha entregado a la presidenta del Parlamento andaluz una navaja artesanal albaceteña, como símbolo de la ciudad y reconocimiento a la importancia de la cuchillería dentro del patrimonio, la tradición y la identidad de Albacete.

Visita Ana Mestre a Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Durante la recepción, el alcalde ha agradecido especialmente la presencia de Mestre durante una fecha señalada para la ciudad y ha puesto en valor los vínculos existentes entre Albacete y Andalucía, así como la necesidad de seguir reforzando las relaciones institucionales entre ambos territorios.

Serrano también ha destacado el papel de la Feria de Albacete como escaparate de la ciudad ante el conjunto de España. Según ha señalado, esta celebración permite mostrar la capacidad de Albacete para "acoger, compartir y celebrar" y convierte durante estos días a la capital en un punto de encuentro para miles de visitantes.

Visita Ana Mestre a Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Tras el encuentro institucional, Manuel Serrano y Ana Mestre se han desplazado hasta la Capilla de la Virgen de Los Llanos para realizar una ofrenda floral a la patrona de Albacete.