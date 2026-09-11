Manuel Serrano reivindica una Feria "libre y segura" y una posición "inflexible" contra el machismo y la homofobia

Día de la Igualdad en la Feria de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reafirmado este jueves el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia durante el acto celebrado con motivo del Día de la Igualdad en la Feria de Albacete, en el Recinto Ferial.

Serrano ha defendido la necesidad de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de una Feria segura y libre, especialmente mientras continúen existiendo situaciones de desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres y contra personas que sufren rechazo por su orientación sexual.

"La igualdad es la base de la condición humana y de la dignidad de todos y de todas, sin excepción", ha afirmado el alcalde, quien ha advertido de que "no se puede dar nada por hecho mientras persistan las discriminaciones".

Día de la Igualdad en la Feria de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

En este sentido, ha señalado que la celebración del Día de la Igualdad "sigue siendo necesaria" y ha reclamado un compromiso permanente para combatir las diferencias salariales, los prejuicios sexistas, las discriminaciones y la violencia machista.

Puntos Violeta, Arco Iris y Rondas Violetas

El alcalde ha puesto en valor las medidas que el Ayuntamiento ha impulsado durante la Feria para prevenir y atender posibles situaciones de agresión, acoso o discriminación.

Entre ellas se encuentran los Puntos Violeta y Arco Iris, las Rondas Violetas y las campañas de concienciación y apoyo, destinadas a favorecer espacios seguros durante los días de Feria.

Serrano también ha agradecido la implicación de feriantes y hosteleros, así como del personal de seguridad, voluntariado y otros profesionales vinculados al dispositivo de Feria.

Según ha destacado, estos trabajadores continúan recibiendo formación para poder ofrecer una respuesta adecuada ante posibles situaciones de violencia o discriminación que puedan producirse durante las celebraciones.

El alcalde ha destacado además el trabajo del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Albacete y de las asociaciones que forman parte del Consejo de la Mujer, a las que ha definido como "la punta de lanza y la inspiración en la defensa de la igualdad".

Posición "inflexible" ante la violencia contra las mujeres

Durante su intervención, Serrano ha reafirmado también la defensa de la integración laboral y social de todas las mujeres y ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene una posición "inflexible" en la atención y protección de las víctimas de violencia.

En esta línea, ha reivindicado la denuncia de los maltratadores y de cualquier actitud basada en el machismo o la homofobia.

El alcalde ha defendido así una Feria "abierta, segura e igualitaria" y ha señalado que la convivencia debe construirse desde el respeto entre iguales.

El acto ha servido además para poner en valor el compromiso colectivo con la igualdad a través del mural 'Cada pieza cuenta. Libres e iguales', presentado como símbolo de la importancia de cada persona en la construcción de una sociedad basada en el respeto y la libertad.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, ha defendido una igualdad basada en la libertad, el respeto, la responsabilidad y la igualdad de oportunidades.

"No es solo una cuestión de mujeres, sino un compromiso de toda la sociedad que debe situarse por encima de ideologías", ha señalado.

La concejala también ha trasladado su apoyo a las mujeres que sufren violencia o discriminación y ha asegurado que "no están solas", al tiempo que ha apelado a la responsabilidad colectiva para acompañar, proteger, escuchar y actuar ante cualquier situación de violencia o desigualdad.

De la Calzada ha reafirmado finalmente el compromiso del Ayuntamiento de Albacete para seguir avanzando en materia de igualdad y ha animado a disfrutar de una Feria que sea "reflejo de la ciudad que queremos ser", con libertad, respeto y tranquilidad.