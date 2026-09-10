Page arropa al sector cuchillero de Albacete: "El ánimo delictivo está en el delincuente, no en el medio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su apoyo al sector cuchillero de Albacete durante el tradicional almuerzo ferial de la Asociación Provincial de Empresarios de la Cuchillería y Afines (APRECU).

Ante la polémica generada en las últimas semanas por las iniciativas parlamentarias que plantean limitar o prohibir el uso de armas blancas, Page ha defendido que "el ánimo delictivo está en el delincuente, no en el medio".

"Los mayores delitos no se cometen ni con navajas ni con pistolas. La mayoría de los que van a terminar en chirona lo hacen por WhatsApp, por teléfono o con un coche, que se puede convertir en un arma si lo que lo utilizas para arremeter contra una terraza", ha afirmado.

Para Page, el delito "está en la mano si la utilizas, en vez de para estrechar un acuerdo, para golpear". "Hay razones muy fundamentadas en la sociedad que vivimos para defender sin complejos toda una industria que nos cualifica, con la que nos sentimos unidos", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado el trabajo conjunto realizado con el sector para impulsar la Indicación Geográfica Protegida (IGP), ante la Unión Europea, para la cuchillería albaceteña. Y ha confiado en seguir avanzando el próximo mes.

Casa de Oficios

Por otro lado, ha asegurado que, en un contexto de avance de la inteligencia artificial, "lo manual y lo auténtico es lo que cobra valor". Por ello, ha planteado la creación de una Casa de Oficios en cada provincia con el objetivo de "proteger lo auténtico".

El proceso arrancará con un acuerdo de cuál es el oficio que se quiere para cada una de estas Casas de Oficios, pero en Albacete "lo vamos a tener bastante claro".

"Con esta iniciativa trataremos de actualizar aquello que llamamos en su momento escuelas-taller y otros oficios a una entidad permanente que cuide de que no desaparezcan oficios y que no desaparezca la forma de gestionarlos y de producir", ha afirmado.

En el transcurso de la comida se han entregado los premios del XLV Concurso de Cuchillería de APRECU, un certamen que nació en 1981 y que alcanza este año su 45ª edición con el objetivo de reconocer la excelencia, preservar la tradición y estimular la innovación y el futuro del sector.