Page anuncia una tercera ampliación del Parque Científico de Albacete: 9.000 m² para "atraer más empresas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves una tercera ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, para la que el Gobierno regional comprometerá una parcela de 9.000 metros cuadrados para seguir haciendo crecer este espacio como "un gran centro de atracción de empresas".

El anuncio se ha producido durante el acto de colocación de la primera piedra del sexto edificio del Parque Científico y Tecnológico, una infraestructura que contará con una inversión de 9 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. El nuevo inmueble dispondrá de 35 espacios destinados a acoger empresas tecnológicas.

El edificio estará vinculado además a la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC) y funcionará como incubadora de empresas dentro de la estrategia regional para potenciar el sector aeroespacial, aprovechando la trayectoria aeronáutica de Albacete y su creciente especialización tecnológica.

Primera piedra de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. JCCM

Durante su intervención, Page ha reivindicado la importancia de cumplir los compromisos adquiridos, aunque ha subrayado que el objetivo debe ir más allá de resolver las necesidades actuales. "Lo que es verdaderamente extraordinario" es, a su juicio, "estar ya con un pie puesto en el futuro, pensando, avanzando y diseñando el mañana y el pasado mañana".

Un nuevo edificio para empresas tecnológicas

El edificio número 6 permitirá ampliar la capacidad del Parque Científico y Tecnológico y dar respuesta al crecimiento de su actividad. Los nuevos 35 espacios estarán destinados a empresas vinculadas principalmente a la tecnología y la innovación.

El proyecto se integra en una estrategia que pretende reforzar el ecosistema empresarial y de investigación de Albacete y aprovechar la especialización aeronáutica de la ciudad para impulsar nuevas iniciativas relacionadas con el sector aeroespacial.

En este sentido, García-Page ha avanzado también que este viernes se publicará la orden de bases que permitirá poner en marcha dos convocatorias de ayudas, dotadas con un millón de euros, dirigidas a quienes quieran incorporarse a la estrategia aeroespacial de Castilla-La Mancha.

El presidente regional ha explicado que estas ayudas pretenden que las empresas que se sumen a esta estrategia dispongan desde el principio de "un punto de apoyo" y no lleguen "en precario".

Asimismo, ha anunciado que este viernes podrán comenzar a solicitarse las ayudas destinadas al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, una línea con la que, ha destacado, el Ejecutivo autonómico pretende apoyar "a las grandes empresas, en las pequeñas y en las más pequeñas".

Page reivindica el crecimiento empresarial

El presidente regional también ha hecho referencia a los datos de creación de empresas correspondientes al mes de julio publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha definido como "el tercer mejor dato de la historia" de Castilla-La Mancha y "de los mejores de España".

García-Page ha relacionado estos resultados con la situación económica de la región y ha defendido que en Castilla-La Mancha existe "certidumbre, normalidad y estabilidad".

En este contexto, ha reivindicado la actuación de su Gobierno en lo que ha denominado "la política real, en la de los problemas", frente a una política que, en su opinión, "no solo no arregla los problemas, sino que se dedica a crearlos". A su juicio, esta situación conduce a una "fase verdaderamente delicada y peligrosa".

La UCLM reclama más transferencia de conocimiento

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, también ha participado en el acto y ha destacado la importancia de vincular el conocimiento generado en la Universidad con el tejido empresarial.

Garde ha defendido que el conocimiento "transforma" y ha recordado que este se encuentra en buena medida en la universidad. En este sentido, ha valorado la iniciativa del Gobierno regional para incentivar la transferencia de conocimiento y ha reclamado al Ejecutivo central que ponga en marcha "de una vez el sexenio de transferencia".

El rector ha explicado además que la UCLM cuenta desde hace menos de un año con un buscador que permite a las empresas localizar grupos universitarios que pueden responder a sus necesidades a partir de publicaciones científicas, proyectos de investigación, contratos y patentes.

Una ampliación para un Parque que sigue creciendo

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha celebrado la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, que ha definido como "la ampliación de un éxito" y como una nueva herramienta para generar oportunidades y futuro en el territorio.

Cabañero ha destacado la necesidad de seguir creando oportunidades para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus proyectos profesionales en la provincia y ha vinculado el crecimiento del Parque con el objetivo de garantizar "un buen futuro cerca de casa".

El primer teniente de alcalde de Albacete, Francisco Navarro, ha coincidido en destacar el papel del Parque como "uno de los orgullos de la ciudad" y "un elemento fundamental de desarrollo".

Navarro ha recordado que el Ayuntamiento ha cedido la parcela de 40.000 metros cuadrados sobre la que se levantará el nuevo edificio y ha mostrado la disposición del Consistorio a ceder más terreno si fuera necesario para futuras ampliaciones.