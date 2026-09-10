La Lonja de Albacete fija precios agrarios en la Feria y prepara la celebración de sus 50 años como "referente" nacional

Enmarcado en la Feria de Albacete y como punto de encuentro para productores y comercializadores, el stand de la Diputación se ha convertido un año más en sede de la Lonja Agropecuaria para La Mancha, que ha fijado sus precios en este espacio.

A esta cita han asistido el diputado provincial de Medio Ambiente y consejero delegado del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), José Antonio Gómez, acompañado de su directora técnica, Mabel Garrido y de profesionales del mismo. También han acudido el presidente de la Lonja, Jorge Navarro, así como representantes de las diferentes mesas de precios, con el apoyo de Globalcaja como patrocinador, que ha estado representada por el director de su Banca Rural, Alberto Marcilla.

Durante esta ocasión, se han debatido los precios en origen para las mesas de la almendra y el pistacho, así como del cereal y del ovino. Con el propósito compartido de garantizar la máxima objetividad y fiabilidad, además de aportar transparencia a las operaciones comerciales, así como seguridad a quienes participan en ellas, al proporcionar una referencia común sobre la que efectuar las transacciones y favorecer unas relaciones más equilibradas entre productores y comercializadores.

Compromiso con el sector agrario y agroalimentario

José Antonio Gómez ha sido el encargado de dar la bienvenida a las personas asistentes mientras destacaba el papel que desempaña la Lonja. También ha agradecido la labor que llevan a cabo los comercializadores, productores, miembros de las mesas y el propio presidente: "Vuestro trabajo serio, responsable y realizado desde la profesionalidad garantiza que se respeten las decisiones que aquí se toman, y os ha convertido en un referente a nivel nacional", ha indicado el diputado provincial.

También ha agradecido a la entidad financiera, Globalcaja, su constante apoyo tanto al sector agrícola como al conjunto del territorio, y ha destacado el esfuerzo y la implicación de los y las profesionales del ITAP, que da soporte y gestiona la organización de la Lonja desde hace más de 30 años.

Siguiendo la línea, Gómez ha insistido en que el ITAP está a disposición de los y las profesionales del sector agroalimentario de la provincia y de la región a través de los diferentes servicios que ofrece, como sus áreas de asesoramiento para cuestiones tan importantes como el riego, la fertilización o la agricultura ecológica e integrada, así como el servicio de cultivos leñosos.

En esta dirección, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero, asegurando que este sector es "un motor de desarrollo para nuestro territorio, clave en el día a día de nuestros pueblos" y ha recordado que la Lonja es "un ejemplo de transparencia y fiabilidad", animando a que esta cita siga siendo un referente "en el que los resultados sean del agrado de todos" y confiando también en que "tengamos una buena campaña y una buena cosecha".

Globalcaja, al lado del sector agroalimentario

El director de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla, ha destacado "el simbolismo" que tiene que esta Lonja se celebre en la Feria de Albacete, aludiendo al origen de esta celebración y a su tradición agrícola.

Marcilla ha puesto el foco en el "propósito común de llegar a un acuerdo" que está en la base de esta cita, señalando que a través de 'Globalcampo' los precios que se fijan en las mesas pueden trascender a miles de personas.

Asimismo, ha señalado el orgullo que la entidad siente de patrocinar esta Lonja, exponiendo que su misión es "escuchar, proponer soluciones y estar cerca de los agricultores, de la Diputación y del ITAP por la labor que realizan", reivindicando el papel del Instituto Técnico Agronómico Provincial.

La Lonja de Albacete, referente nacional del sector

Tras reiterar los agradecimientos a la Diputación de Albacete, a los presidentes de las mesas y al personal de la Lonja, el presidente de la Lonja, Jorge Navarro, también ha mencionado los retos que afronta el sector agrario "y que poco tienen que ver con el trabajo de las lonjas", dejando claro que la de Albacete va a cumplir 50 años como fruto de su trabajo y buen hacer.

Además, ha avanzado que, en el marco de Expovicaman 2027, se van a celebrar en Albacete las Mesas Nacionales de Ovino y Cereal, porque, en palabras de Navarro, son "un ejemplo y la primera lonja de referencia de España".