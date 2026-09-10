La Feria de Albacete alza la voz por las personas con discapacidad: "El objetivo es la inclusión real"

La Feria de Albacete ha celebrado este jueves el Día de la Discapacidad, un desfile de colectivos desde el Pincho de la Feria hasta la Plaza de la Capilla de la Virgen de Los Llanos.

El alcalde, Manuel Serrano, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión, la igualdad y la accesibilidad durante su participación en el acto institucional. Y ha trasladado su agradecimiento al conjunto del tejido asociativo y sociosanitario de la ciudad por la labor que desarrolla durante todo el año para defender los derechos de las personas con discapacidad, favorecer su plena participación social y contribuir a la eliminación de barreras.

Ha destacado los avances que se están produciendo en materia de accesibilidad en Albacete, fruto del esfuerzo conjunto de las entidades, las administraciones y el conjunto de la sociedad, además de reconocer la labor reivindicativa del presidente de Cocemfe Albacete, Marcelino Escobar.

Serrano ha afirmado que el estand de Cocemfe en la feria se erige cada año como "la casa de la discapacidad".

"El objetivo es conseguir la plena inclusión, una ciudad en igualdad", ha expresado, a la vez que ha deseado que estos días de celebración sirvan también para incrementar la visibilidad, reforzar el compromiso de la sociedad y salir "más fuertes y más unidos como administraciones, colectivos y ciudadanía".

Por último, ha felicitado a la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Albacete (AFA), encargada de la lectura del manifiesto de este año con motivo de su 30 aniversario.

Y ha agradecido a María Clotilde Iniesta, encargada de dar lectura al manifiesto del Día de la Discapacidad, que haya convertido su voz en la del conjunto de las personas con discapacidad y de las entidades que trabajan por su inclusión.

Participación de la Junta

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este jueves los estands de las asociaciones y entidades sociales y sanitarias presentes en la Feria de Albacete. Y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con sus derechos, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Durante su estancia, ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; y el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santo.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social ha destacado que "la Junta pone el énfasis en la inclusión y en la participación". "Entendemos que debemos sumarnos a la convivencia de la feria y, sobre todo, reivindicar la inclusión real que queremos no solo para la capital de Albacete y provincia, sino para toda la región", ha asegurado.

Una feria en la "cabemos todos"

Por último, el diputado provincial del Área Social, José González, junto a las diputadas de Igualdad, Pilar Callado, y de Atención Ciudadana, Ana Albaladejo, ha afirmado que en la Feria de Albacete "cabemos todos".

"Este jueves se ha vuelto a demostrar con la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad, una jornada de celebración, visibilización y reivindicación a la que la Diputación, fiel a su cita, no ha faltado", ha expresado.

González ha aprovechado la ocasión para felicitar a AFA por la labor que lleva a cabo y ha reconocido el compromiso, la dedicación y la cercanía con la que la entidad trabaja cada día para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias y la de sus familias.

Asimismo, ha hecho extensivo el reconocimiento al Consejo Municipal de Asociaciones de Personas con Discapacidad y Sociosanitarias y a todas las entidades, familias, profesionales y personas que hacen posible que la inclusión avance cada día.

Por último, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Albacete para seguir tendiendo puentes y sumando esfuerzos, con un presupuesto que este 2026 ha superado a los 28 millones de euros destinados a apoyar al sector sociosanitario, al Tercer Sector, la Sanidad y la Igualdad.