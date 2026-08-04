Ayuda pionera en Albacete: el Ayuntamiento dará 1.500 euros a los jóvenes para que puedan equipar su primera vivienda

El Ayuntamiento de Albacete entregará un cheque de 1.500 euros a más de 650 jóvenes de la ciudad a los que ayudará a equipar su primera vivienda.

La iniciativa, dotada con un presupuesto de un millón de euros, permitirá adquirir muebles, electrodomésticos, iluminación, textil del hogar y otros elementos de primera necesidad, siempre en comercios de pequeño y mediano tamaño de la ciudad.

El alcalde, Manuel Serrano, ha presentado este martes esta nueva línea de ayudas, una de las principales medidas del Plan Municipal de Vivienda, con la que el Consistorio busca facilitar la emancipación juvenil y, al mismo tiempo, impulsar el comercio de proximidad.

Requisitos

Podrán beneficiarse jóvenes de entre 18 y 37 años que hayan comprado una vivienda en el término municipal de Albacete entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

El inmueble no podrá superar un precio de 280.000 euros, impuestos incluidos.

La ayuda, compatible con cualquier otra subvención destinada a la compra de vivienda, se concederá mediante una tarjeta emitida por una entidad colaboradora que permitirá realizar las compras en los establecimientos adheridos.

Entre los productos subvencionables figuran muebles para salón, dormitorios, cocina o baño, grandes y pequeños electrodomésticos, artículos de decoración, iluminación, utensilios de cocina, textil del hogar y artículos de baño, con el objetivo de facilitar que los beneficiarios puedan convertir su vivienda en un hogar.

Para acceder a la ayuda será necesario estar empadronado en Albacete desde el 1 de enero de 2021, acreditar ingresos regulares y cumplir los límites de renta fijados en las bases.

Además, no podrán solicitarla quienes ya dispongan de otra vivienda en propiedad, salvo las excepciones previstas, ni quienes adquieran el inmueble a un familiar de primer grado o a una empresa en la que tengan participación.

Las solicitudes se tramitarán a través de la sede electrónica de Urvial durante los tres meses posteriores a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia o hasta que se agote el presupuesto.

Doble beneficio

Serrano ha destacado que la medida persigue un doble efecto. Por un lado, aliviar el esfuerzo económico que supone la compra y el equipamiento de una vivienda para los jóvenes y, por otro, generar un retorno directo en la economía local.

"Conseguimos un doble beneficio: ayudamos a nuestros jóvenes a reducir la carga económica que supone la puesta en marcha de un nuevo hogar y, al mismo tiempo, impulsamos el comercio de proximidad, apoyando a los establecimientos que generan empleo, riqueza y vida en nuestros barrios", ha afirmado.

Durante la presentación, el alcalde ha defendido la política municipal de vivienda y ha asegurado que "no hay ningún ayuntamiento de capital de provincia en España que esté construyendo tanta vivienda para vender y alquilar como el de Albacete".