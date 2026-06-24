Movilizados 1,35 millones de euros para 22 municipios en la tercera resolución de ‘Dipualba Responde - Inversiones’

La Diputación de Albacete acaba de impulsar la tercera resolución del ‘Dipualba Responde - Inversiones 2026’ que supone la mayor inyección llevada a cabo hasta la fecha con más de 1,35 millones de euros.

Esta iniciativa permite dar luz verde a 33 nuevas actuaciones distribuidas en 22 localidades: Socovos, Barrax, Elche de la Sierra, Villavaliente, Corral-Rubio, Balsa de Ves, Caudete, Navas de Jorquera, Golosalvo, El Bonillo, Alcadozo, Carcelén, Villa de Ves, Vianos, Alcalá del Júcar, Yeste, Férez, Molinicos, Casas de Ves, Alpera, La Roda y Casas Ibáñez.

La convocatoria continúa la dinámica de incremento presupuestario, tras los 670.000 euros de la primera convocatoria, y los 900.000 de la segunda, según ha informado el ente provincial por nota de prensa.

Estos fondos se enmarcan en los más de 13,8 millones de euros globales con los que el Gobierno de la Diputación de Albacete ha reforzado el programa este año para asegurar que los consistorios puedan ejecutar sus presupuestos sin tensión financiera gracias, además, de un aspecto clave como es el anticipo inmediato del importe de las ayudas.

El análisis de esta tercera resolución arroja indicios sobre la evolución del propio programa, que "ha dejado de ser solo un balón de oxígeno destinado a obras menores para convertirse en una herramienta que permite a los ayuntamientos diseñar proyectos ambiciosos y de carácter estructural", reivindican desde la Diputación.

Uno de los ejemplos en esta tercera entrega se observa en el municipio de Yeste, al que se le han concedido 256.000 euros para una actuación integral que aglutina la mejora de la red de abastecimiento, la pavimentación en aldeas y el desamiantado.

En la misma línea de infraestructuras de gran calado, destaca el proyecto de Caudete para la adquisición de infraestructura hidráulica de carácter estratégico, dotado con 111.000 euros.

Como marcan las directrices del programa este año, la modernización del ciclo del agua acapara el grueso de las obras, demostrando el compromiso de los alcaldes y alcaldesas con un recurso cada vez más escaso. Así, se ejecutarán renovaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento en Barrax, Alcadozo, Golosalvo, Vianos o Elche de la Sierra.

Además, la discriminación positiva hacia los pequeños núcleos de población sigue cobrando con fuerza. Sin ir más lejos, mediante esta resolución, se acometerán mejoras directas en pedanías como Casas del Cerro (Alcalá del Júcar), Casas de Juan Gil (Carcelén), o Sotuélamos (El Bonillo), además de diversas actuaciones en las pedanías de Elche de la Sierra y el caso citado de Yeste.

En la práctica totalidad de estas intervenciones vinculadas al agua y a las pedanías, la Diputación asume el coste de manera íntegra, exigiendo a los ayuntamientos un 0% de cofinanciación.