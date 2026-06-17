Albacete moviliza 1,7 millones de euros para ofrecer 250 puestos de trabajo en su Plan de Empleo

La concejala de Empleo y Emprendimiento de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha presentado el Plan de Empleo 2026 que permitirá la contratación de 250 personas desempleadas de la ciudad y en el que el Ayuntamiento ha movilizado 1,7 millones de euros de fondos propios.

Este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, la Junta, la Diputación Provincial y el Consistorio, persigue un doble objetivo, como ha remarcado la concejala: "Ofrecer una oportunidad laboral real a personas desempleadas con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo y mejorar sus competencias profesionales mediante acciones de orientación, formación y acompañamiento".

En una nota de prensa, Rodríguez de Vera ha destacado que, de la inversión cercana a los 4 millones de euros con los que contará el Plan de Empleo este año, el Ayuntamiento destina, con fondos propios, 1,7 millones de euros, en su "firme compromiso con la generación de puestos de trabajo y oportunidades en la ciudad", mientras que el resto será financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Fondo Social Europeo Plus y la Diputación Provincial.

La concejala ha asegurado que "con este plan damos una respuesta directa a cientos de familias albaceteñas, ofreciendo oportunidades laborales, formación y acompañamiento para facilitar la inserción en el mercado de trabajo", afirmando que "nuestro objetivo es que nadie se quede atrás y que este programa sea una herramienta real de inclusión social y laboral para quienes más lo necesitan".

Lucrecia Rodríguez de Vera ha explicado que el Plan de Empleo está dirigido prioritariamente a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en una Oficina Emplea de Castilla-La Mancha pertenecientes a colectivos vulnerables, entre los que se encuentran las personas desempleadas de larga duración, las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, jóvenes con baja cualificación, mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación de exclusión social derivadas por los Servicios Sociales.

La concejala ha señalado que la convocatoria contempla medidas específicas para favorecer la inclusión social y la igualdad de oportunidades, garantizando que al menos el 25 por ciento de los contratos se destinen a personas en situación de exclusión social un mínimo del 55 por ciento de las contrataciones correspondan a mujeres y, siempre que existan candidatas suficientes, al menos el 15 por ciento de los contratos se reserven para mujeres víctimas de violencia de género.

250 puestos de trabajo

La concejala ha explicado que el Plan de Empleo 2026 ofertará un total de 250 puestos de trabajo distribuidos en diferentes categorías profesionales. Entre ellas se incluyen 2 plazas de arquitecto técnico coordinador de seguridad, 2 técnicos de prevención de riesgos laborales, 6 técnicos de apoyo sociolaboral, 1 encargado de jardinería, 1 encargado de pintura, 3 encargados de obras, 3 conductores, 13 oficiales de primera de albañilería, 12 oficiales de primera de pintura, 38 ayudantes de oficios, 2 auxiliares administrativos, 148 trabajadores en inserción y 19 limpiadores vigilantes.

En relación con la duración de los contratos, Rodríguez de Vera ha indicado que los puestos técnicos y de coordinación tendrán una duración de siete meses; los vinculados a proyectos medioambientales y de conservación de espacios públicos se desarrollarán durante seis meses; y el programa "Leer al Aire Libre" contará con contratos de tres meses. Todos ellos serán a jornada completa.

Según ha señalado la concejala, las contrataciones permitirán desarrollar cinco grandes proyectos municipales: la coordinación de proyectos medioambientales y conservación de espacios públicos; la coordinación de prevención de riesgos laborales; los proyectos medioambientales y de conservación de espacios públicos; y las fases I y II del programa "Leer al Aire Libre".

Lucrecia Rodríguez de Vera ha señalado que las personas interesadas podrán presentar su solicitud del 18 al 30 de junio de 2026, ambos inclusive, y que los impresos podrán recogerse a partir de este miércoles en la calle Carmen, número 4, mientras que la entrega de solicitudes y documentación deberá realizarse en la Escuela Taller, situada en la Avenida de la Guardia Civil, número 36.