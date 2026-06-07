Un vecino de Albacete cobrará un premio de 81.000 euros gracias a la Bonoloto: sellado un boleto de segunda categoría

El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha dejado un importante pellizco de suerte en Castilla-La Mancha. La ciudad de Albacete ha sido agraciada con un premio de 81.000 euros correspondiente a la segunda categoría de este popular sorteo.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías Nº14, ubicada en el número 24 de la calle Hermanos Jiménez. Este punto de venta ha llevado la alegría a la capital albaceteña.

La recompensa de esta segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) fue lograda únicamente por dos acertantes en todo el territorio nacional: el afortunado comprador albaceteño y un segundo acertante cuyo billete fue vendido en Santander.

El sorteo concluyó sin que se registraran ganadores de primera categoría (seis aciertos). Al quedar el premio mayor desierto, la cantidad acumulada pasará a incrementar el bote que se pondrá en juego para los próximos sorteos.

Combinación ganadora: 10 - 12 - 13 - 15 - 20 - 28

Número complementario: 44

Reintegro: 3