La Junta anuncia que la segunda fase de las obras del Hospital de Albacete se prevén terminadas en enero de 2027

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado este lunes que la segunda fase de las obras de mejora del Hospital de Albacete estará terminada en enero de 2027, momento a partir del cual comenzará la "tercera y gran obra", centrada en la intervención del edificio antiguo del complejo sanitario.

García-Page ha ofrecido estos plazos durante su intervención en la inauguración del nuevo Centro de Salud Zona 3 de Albacete, ubicado en el antiguo colegio Mari Llanos Martínez y que ha permitido trasladar el anterior centro de salud de Villacerrada.

El presidente autonómico ha detallado que la primera fase de las obras del Hospital de Albacete recibirá en junio nuevos servicios, como endoscopias digestivas y neumología. Además, ha señalado que el Hospital de Puertollano (Ciudad Real) también estará finalizado en enero de 2027.

Page ha destacado que el hospital albaceteño será "un ejemplo de hospital enclavado en el centro urbano", subrayando que la ubicación, junto al entorno universitario, aporta mayor eficiencia al sistema sanitario. Aunque en su momento se valoró un traslado a un terreno más amplio, el presidente ha defendido que la actual ubicación es "ideal".

Atención Primaria

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en cuanto a la inauguración del centro de salud ha destacado que se trata de uno de los centros de salud más sostenibles del país, actualmente en proceso de obtención del ‘sello verde’ del Green Building Council España (GBCe), una certificación que valora criterios ambientales, sociales y de eficiencia energética.

Este sustituye a antiguas instalaciones en la Plaza de la Mancha y da cobertura a más de 16.500 tarjetas sanitarias, incorporando servicios como Fisioterapia tras su reciente reorganización. En el acto han estado presentes el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; y el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Serrano, entre otros representantes institucionales.

Durante la presentación, el presidente regional ha puesto el foco en la importancia de la Atención Primaria, recordando que concentra en torno al 80 % de la actividad sanitaria y casi el 90 % de las consultas. "Esto explica por qué hay que cuidar la Atención Primaria", ha subrayado.

Inauguración del Centro de Salud número 3 de Albacete. JCCM

Asimismo, ha defendido el modelo sanitario regional, asegurando que Castilla-La Mancha se sitúa "a la cabeza" en inversión sanitaria por habitante y destacando la apertura de 40 nuevos centros de salud desde 2015. También ha señalado que el acceso cercano al médico contribuye a la fijación de población.

En este sentido, ha afirmado que la región está ganando habitantes de forma sostenida y que el crecimiento poblacional se debe principalmente a movimientos desde otras comunidades autónomas, con especial impacto en zonas afectadas por la despoblación.

El alcalde de Albacete ha agradecido la inversión realizada en la ciudad, mientras que el consejero de Sanidad ha destacado la integración de servicios como Fisioterapia en el nuevo centro de salud. Por su parte, Cabañero ha subrayado que se trata de “un día para celebrar” por el impulso a la sanidad pública en la provincia.