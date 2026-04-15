Pedro Piqueras recibe la Medalla de Oro de Albacete: "No sería nada de no ser por esta ciudad y esta provincia"

El periodista Pedro Piqueras ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de Honor y Gratitud de la Provincia de Albacete en un acto en el que ha afirmado que "no habría sido nada en el trabajo de no ser por la ciudad y la provincia".

En un acto en el que ha estado arropado por sus amigos de siempre y su familia, Piqueras ha asegurado que en Albacete siempre lo han tratado "de maravilla" y ha indicado que mantiene "una magnífica relación con gente de cualquier ideología".

Por ello, ha puesto en valor la unidad institucional de los distintos grupos políticos en la Diputación, que le concedieron esta distinción por unanimidad, un consenso que ha echado a falta a nivel nacional. "No debemos soportar que en el Parlamento Español se insulten de esa manera, que el 'trumpismo' llegue a todos, que la gente joven entienda que esa es una forma normal de tratarse entre personas", ha explicado.

Según Piqueras, "los jóvenes que se están formando no pueden entender que los mayores nos tratemos de esa manera" y ha razonado que los políticos y los periodistas "tenemos una especie de responsabilidad social" para evitar esta situación. Por ello, ha abogado por "prohibir los insultos" en el Parlamento porque "la educación no sobra ni entre amigos, que decía mi padre".

"Retirado de los informativos diarios, no jubilado", ha asegurado que llevará la medalla "con todo el honor del mundo" y como un elemento más para seguir luchando porque prevalezca "esa verdad" que siempre ha defendido en sus intervenciones.

"Nuestro paso por la vida debe dejar un legadoimportante. Y ese legado es, aparte de la honestidad y el compromiso, la capacidad de mejorar. No de empeorar, por lo que tenemos que luchar por la capacidad de mejorar", ha expresado.

Por último, ha confesado que cuenta su vida por ferias y este año será la 71. "Albacete tiene la mejor feria del mundo. La ciudad me ha dado los cimientos más importantes para, por lo menos, intentar no defraudar", ha indicado.

Pedro Piqueras recibe la Medalla de Oro de Albacete. Foto: Diputación.

"Acto de justicia"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha sido el encargado de hacerle entrega de la Medalla de Oro, asegurando que es "un acto de justicia".

Cabañero ha puesto en valor "la profesionalidad y el respeto por su oficio" de la que siempre ha hecho gala el periodista, de quien ha destacado que es "un referente que ha demostrado que se puede informar con rigor desde la verdad, sin gritar, sin atacar y sin polarizar".

El también periodista Manuel Campo Vidal ha intervenido en el acto para hacer una semblanza de Piqueras, valorando su "honestidad y serenidad". "Él, donde ha ido, por lejos que fuera, siempre ha dicho que es de Albacete", ha destacado.