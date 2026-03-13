Albacete declara la guerra a los patinetes 'trucados' con un sistema que detecta los que rebasan los 25 km/h

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado la guerra a los patinetes 'trucados'. Un dispositivo portátil adquirido para la Policía Local permitirá a los agentes detectar qué dispositivos rebasan los 25 kilómetros por hora, velocidad máxima que marca la ley.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el concejal de Seguridad, Alberto Reina, han presentado este nuevo dinamómetro que va a permitir a los agentes "controlar estos vehículos, de uso creciente en la ciudad, para retirar los que estén 'trucados' y así garantizar la seguridad de los peatones, del resto de vehículos y de los propios usuarios de patinetes", ha destacado el alcalde, quien ha recordado que el pasado año los patinetes estuvieron implicados en 118 accidentes de tráfico en la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento de Albacete en nota de prensa, el dinamómetro realiza la medición de potencia a rueda y velocidad, y detecta --con el margen legal-- si el patinete ha sido manipulado y se han modificado sus características técnicas para alcanzar velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora permitidos. El dispositivo de control consta de un rodillo de 40 mm, capaz de medir velocidades nominales de hasta 70 km/h y potencia a la rueda hasta 1.000 watios.

Serrano ha afirmado que "seguimos trabajando para mejorar la seguridad del tráfico en la ciudad y evitar accidentes, sobre todo los de gravedad o lo que suceden en pasos de peatones".

"La Policía Local desarrolla una intensa labor con campañas como la de vigilancia y control del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, que se está llevando a cabo en estos días, así como los habituales controles de velocidad o de drogas y alcohol, y otras campañas sobre vehículos de transporte de mercancías y pasajeros o el transporte escolar. Además, hace pocas semanas la Policía Local hizo una campaña especial de vigilancia y control de pasos de peatones, con veinte controles en otros tantos pasos de la ciudad, sobre todo donde se habían registrado atropellos", ha agregado.

Más de 3.300 controles

En el caso concreto de los patinetes, 3.361 fueron controlados en la última campaña para informar y concienciar sobre su uso adecuado y sancionar a quienes incumplen las normas: se detectaron 457 infracciones, entre ellas 12 por positivo en alcohol y 14 en drogas, según los datos ofrecidos por el Consistorio.

El alcalde ha pedido "especial prudencia y responsabilidad a los conductores de patinetes, porque pueden causar graves accidentes, y además ellos mismos son muy vulnerables en caso de siniestro".

Por último, Serrano ha recordado que "hemos puesto en marcha un Plan de Seguridad Vial a partir de un diagnóstico de la siniestralidad en los últimos cinco años, y el Pleno aprobó por unanimidad crear un consejo técnico de mejora de la seguridad vial, permanente y autónomo para estudiar la situación y elaborar propuestas".