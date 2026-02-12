La Diputación de Albacete aprueba 2,6 millones para obras en 28 municipios y exige una financiación local "justa"

Reunión de representantes institucionales y de la AECC en la Diputación de Ciudad Real.

La Diputación de Albacete ha aprobado este jueves por unanimidad el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios para 2026, dotado con 2.608.000 euros, que permitirá acometer inversiones en 28 localidades de la provincia.

El plan contempla alrededor de 30 actuaciones centradas principalmente en la remodelación de calles, la sustitución de colectores de saneamiento y la reforma de edificios municipales.

El vicepresidente provincial, Fran Valera, ha detallado que es el sexto año consecutivo que la institución impulsa esta iniciativa, a la que los ayuntamientos se acogen de forma voluntaria "desde el respeto a la autonomía local".

De las actuaciones solicitadas, 23 están orientadas a la mejora de vías urbanas, aunque también se incluyen proyectos como la adecuación del Auditorio Municipal de Albacete, la adaptación de los vestuarios de la Policía Local de Almansa, la construcción de nichos en cementerios o la adecuación de un consultorio médico.

Valera ha asegurado que se trata de "un modelo de cooperación que pone en el centro a los consistorios, refuerza el municipalismo y convierte cada euro en mejoras tangibles para la ciudadanía".

La sesión plenaria ha comenzado con la lectura de una declaración institucional con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, celebrado el pasado 4 de febrero, y ha contado con la presencia de representantes de la Asociación Española contra el Cáncer en Albacete.

Reclamación de financiación "justa"

El pleno ha aprobado también por unanimidad una moción del Partido Popular, respaldada por el PSOE, en la que se reclama "una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal".

El diputado del PP Antonio Martínez ha explicado que la iniciativa rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de España con partidos nacionalistas e incorpora la petición de reformar de forma simultánea el sistema de financiación local, "reconociendo el papel esencial de los ayuntamientos y garantizando su suficiencia financiera".

En materia medioambiental, el PP ha defendido otra moción para ayudar a las sociedades de cazadores a compensar los gastos derivados de la lucha contra la plaga de conejos que afecta a unos 58 municipios. La propuesta, apoyada por Vox, ha sido rechazada por la mayoría socialista.

"El problema medioambiental existe", ha reconocido el diputado socialista Miguel Zamora, "pero vamos a votar en contra porque ya hay muchas medidas que está tomando la Diputación y porque, principalmente, ustedes piden la declaración de plaga en su moción".

Zamora ha argumentado que las implicaciones legales de esa declaración "no solucionarían el problema, lo cambiarían de sitio" en cuestiones como indemnizaciones y responsabilidades administrativas, por lo que el grupo socialista prefiere seguir el ejemplo de otras comunidades autónomas y rechazar la declaración de plaga.

Por último, Vox ha presentado una moción para mejorar las depuradoras de agua en la provincia, respaldada por el PP, pero que ha decaído con el voto en contra del PSOE, que ha sostenido que, aunque existen carencias en estaciones depuradoras, no se trata de una competencia de la Diputación, sino de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.