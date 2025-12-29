Las Precampanadas de Albacete celebran el penúltimo día de 2025: "Una cita imprescindible" con 6.000 bolsas de cotillón

La plaza de Altozano de Albacete acogerá, este martes día 30 de diciembre, a partir de 18:00 horas, el acto de las Precampanadas 2025, que incluye actuaciones musicales, talleres y el reparto de 6.000 bolsas de cotillón en el paseo de la Libertad.

En una rueda de prensa, las concejalas de Cultura, Elena Serrallé, y de Juventud, Gala de la Calzada, han destacado que "este evento se ha consolidado como una cita cultural imprescindible dentro de la programación navideña de la ciudad".

El programa dará comienzo a las 18:00 horas con la apertura del recinto y la presentación del acto a cargo de la presentadora Macarena Torres, quien irá conduciendo la tarde e introduciendo cada una de las actuaciones musicales.

Desde las 18:00 y hasta las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de distintas actividades de animación, como un fotomatón, una máquina 360 grados y un taller de maquillaje. Además, regresará un espectáculo de iluminación que, mediante la mezcla de luz y color, iluminará el cielo del Altozano para reforzar el ambiente festivo.

A las 18:15 horas tendrá lugar la primera actuación musical con Nova 16. A las 19:15 horas, será el turno de Chuchugums. Y, finalmente, a las 20:15 horas subirá al escenario Vuelo Fidji, ganador del primer premio de la trigésimo sexta edición del Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano.

A las 19:45 horas comenzará el reparto de las 6.000 bolsas de cotillón en el paseo de la Libertad, aunque la cuenta atrás no culminará hasta las 21:00 horas con las Precampanadas.

Como cierre del evento, entre las 21:30 y las 23:00 horas actuará la banda Otra Movida.