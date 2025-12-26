Huelga del servicio de recogida de envases de Albacete del 2 al 12 de enero por la falta de acuerdo en el convenio

El servicio de recogida de envases del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete estará en huelga del 2 al 12 de enero al no haber alcanzado un acuerdo para renovar el convenio colectivo. El comité de empresa y FCC, empresa que presta el servicio de la Diputación Provincial, siguen sin llegar a un consenso tras más de un año de negociación.

Así lo han explicado Roque García, asesor de Hábitat CCOO Albacete, y Pedro José Serrano, delegado de CCOO en FCC Albacete, después de que finalizara sin acuerdo la última mediación. Según han denunciado los representantes sindicales, la empresa quiere modificar derechos a la baja, como en el caso de la incapacidad temporal.

Desde Hábitat aseguran que no tolerarán que lo que ya está en convenio se recorte porque "cuesta mucho conseguir avances como para dejarlos perder", por lo que no firmarán un convenio en esas circunstancias.

García ha culpado a FCC de presentar "una voracidad económica impresionante" a costa de las personas trabajadoras, asegurando que, en materia salarial, la empresa dista mucho de satisfacer las pretensiones de la plantilla.

CCOO está pidiendo una subida del 3,5% en 2025, un 3% en 2026, un 3% en 2027, un 6% en 2028 y 9 días de asuntos propios. "Aunque no estamos muy lejos de alcanzarlo, hay que recordar que los trabajadores han perdido un poder adquisitivo que ronda el 18% en los últimos cuatro años", ha expresado.

Tanto Serrano como García han pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias que esta huelga ocasionará en la recogida del contenedor amarillo, pero piden comprensión al tratar de recuperar su poder adquisitivo.

CCOO ha anunciado que mantendrá contactos con la Diputación de Albacete para que intente mediar con la empresa concesionaria, reconociendo que la Administración "ha estado siempre" de su lado.

"Ninguno de los trabajadores quiere llegar a esta huelga, pero nos vemos abocados a ella", ha concluido García.

El sindicato informa de que FCC lleva cinco años prestando este servicio, que ha renovado en noviembre de este año.