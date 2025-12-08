El Circuito de Albacete consolida su regreso con 7.000 asistentes y prepara su programación de 2026

Personas en la reapertura del Circuito de Albacete. Circuito de Albacete

Cerca de 7.000 personas han pasado por el Circuito de Albacete en los dos últimos fines de semana, tras su reapertura el pasado 28 de noviembre, en un regreso muy esperado tanto por pilotos como por aficionados al motor.

Desde que el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, dieran de nuevo luz verde al semáforo de la recta Ala 14, la instalación ha acogido cinco jornadas de puertas abiertas: cuatro para motos y una para coches.

Según los datos facilitados por el Consorcio del Circuito, más de 1.000 pilotos de moto llegados desde distintos puntos de España han participado en las tandas celebradas los días 29 y 30 de noviembre y 6 y 8 de diciembre. Otros 1.000 motoristas, aproximadamente, solicitaron participar pero quedaron fuera por completar el aforo.

Personas rodando en el Circuito de Albacete. Circuito de Albacete

En cuanto al automovilismo, la jornada del 7 de diciembre reunió a cerca de un centenar de vehículos, entre ellos Fórmula Vintage y coches clásicos de diversos estilos y épocas.

Actividades para 2026

El Consorcio del Circuito ha subrayado que estas jornadas son solo el inicio de una nueva etapa para la instalación. Mientras continúan las actuaciones de acondicionamiento pendientes, el trazado se prepara para retomar su actividad habitual con pruebas privadas y competiciones a lo largo del próximo año.

A partir del lunes 15 de diciembre se abrirá el plazo oficial para solicitar fechas de actividades de cara a 2026, solicitudes que deberán tramitarse a través del correo electrónico circuito@circuitoalbacete.es hasta el 16 de enero.

Nuevo sistema control. Circuito de Albacete

El presidente del Consorcio, Paco Navarro, ha anunciado que, tras el éxito de estas primeras jornadas, en primavera se repetirán las tandas de puertas abiertas, tanto para motos como para coches.

Volver a disfrutar

Además, se trabaja en recuperar una fecha específica para que los motoclubes de la provincia puedan volver a disfrutar de una rodada, tal y como ocurría tradicionalmente.

Respecto a las competiciones, Navarro ha señalado que el Circuito está a la espera de los calendarios oficiales de las distintas federaciones deportivas para 2026.

En el Circuito de Albacete con Julián Simón. Circuito de Albacete

El objetivo es albergar el mayor número posible de disciplinas, aunque las pruebas se concentrarán en la segunda mitad del año, una vez que se complete la conformación del equipo humano necesario para ello.