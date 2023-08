La 'Barbie de La Gineta' invita a los vecinos de Albacete a participar en su nuevo videoclip

Tras el éxito del videoclip inspirado en 'Barbie' de la tienda 'Muebles Deli' y después de miles de visualizaciones, la propietaria Adela García ha convocado a todos los albaceteños para grabar su próximo videoclip.

La conocida como la 'Barbie de La Gineta' ha informado que los requisitos son mínimos: "Ir de rosa y estar a las 19.30 del próximo lunes 28 de agosto en la Puerta de Hierros de Albacete capital".

Según relata, el objetivo es invitar a todo el mundo a la Feria de Albacete. "Ya lo tenemos todo organizado, animamos a todo el mundo que quiera participar a estar allí. Solo tienen que venir vestidos de rosa y ya nosotros les indicaremos cuál será su papel".

Cabe recordar que en el exitoso videoclip se aprovecha la estética de la tienda y el fenómeno mundial que ha supuesto el estreno de la película 'Barbie' para versionar la canción 'Barbie Girl' del grupo musical 'Aqua'. "La idea surgió porque 'Muebles Deli' es rosa y llevamos este color por bandera, con la fachada, los coches, la vestimenta…"

"Raúl e Iris, que me llevan la publicidad, propusieron aprovechar todo el boom de Barbie y hacer algo gracioso para que se nos conociera. A mí me pareció una buena idea y dije que por qué no hacemos un videoclip, algo diferente, divertido, que pegue con la piscina, el verano, y así fue".

Aunque reconoce que sabían que iba a gustar, no imaginaban que iba a llegar a donde ha llegado. "Además metimos a la 'yaya Deli' y quedó muy gracioso, muy humor albaceteño".

"Va por mi hermana"

Tal y como explica Adela García, la estética rosa ha sido seña de identidad de la tienda desde su apertura, allá por 2011, y no tiene nada que ver con la famosa muñeca. En concreto, el color rosado simboliza la fuerza y es en honor a su hermana, diagnosticada de cáncer de mama cuando inició su andadura con el proyecto.

"Era 2011, momentos de mucha crisis en el sector de la construcción, casi todas las tiendas cerraban. Yo tenía muchísimo miedo, pero mi hermana, que en esos momentos estaba luchando contra el cáncer de mama, me animó a seguir adelante. Fue como un espejo donde mirarme. Si ella podía con todo eso, cómo no iba a poder yo sacar mi negocio adelante".

Desde el año pasado, 'Muebles Deli' colabora de manera activa con la Asociación Española Contra el Cáncer. "Mi sobrino estaba haciendo el TFG en una investigación que se está llevando a cabo en Albacete y me lo contó. Entonces decidí hablar con el director de la AECC y le propuse montar un estand en la tienda para destinar todo lo recaudado a la investigación".

