El socialista Emilio Sáez es cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Albacete tras perder la Alcaldía de la ciudad el pasado 28 de mayo, un cargo que desempeñaría por primera vez y que afronta con "mucha ilusión". A pesar de ser consciente de la gran debacle electoral que sufrió el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, Sáez está convencido de que su partido tiende ahora "hacia arriba" y confía en que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de España, porque "ha demostrado que su Gobierno ofrece garantías". Él, como diputado, luchará "con uñas y dientes" para defender los intereses de Albacete y para que tanto la provincia como la capital sigan teniendo el hueco que se merecen.

Pregunta. Nunca ha sido diputado nacional. ¿Se esperaba encabezar la lista al congreso por Albacete?

Respuesta. Sinceramente, no. Yo me esperaba ser alcalde de la ciudad, pero una vez que se produjo el tsunami que ha hecho que gran parte de las alcaldías muy bien gestionadas por el PSOE se hayan caído, esa era una de las alternativas. El propio presidente valoró que aquellos regidores que habíamos hecho una buena gestión y no habíamos tenido el éxito electoral deseado pudiéramos ir al Congreso. No me lo esperaba, pero estoy encantado e ilusionado. El Congreso de los Diputados es el máximo exponente en política y todas las personas que nos dedicamos a ella lo vemos como un horizonte.

P. ¿Con qué expectativas electorales llega el PSOE al 23 de julio?

R. La predicción que tengo yo es que estamos volviendo a tender hacia arriba. La gente ya se está empezando a dar cuenta de que quizá en España un gobierno del Partido Popular con Vox puede tener muchas dificultades en cuanto a pérdida de derechos fundamentales y a capacidad de gestión. Yo creo que Sánchez va a poder seguir siendo presidente y es lo que deseamos.

P. ¿Le sorprendió el adelanto de las elecciones? ¿Cree que ha sido una buena decisión?

R. Después de esta debacle erectoral y de esta situación incomprensible era necesaria una reacción. Creo que esto ha sido bueno porque permite que no se hable en exceso de lo que se va a hacer en los ayuntamientos. Rápidamente hemos entrado a analizar la necesidad de país.

P. Me habla de "debacle" y de "tsunami" electoral. ¿Ha perjudicado la marca “Sánchez” al PSOE de toda España?

R. Yo creo que no ha sido problema de Sánchez. La cuestión es que la tendencia era conseguir un cambio y así se ha producido en los ayuntamientos. Aun así, yo agradezco esos 4.000 votos más que nos han dado en la provincia porque eso ha hecho que mantengamos la Diputación, que es muy importante. Lo que creo ahora es que la ciudadanía tiene que ser inteligente y valorar qué es lo que le interesa.

Un momento de la entrevista con Emilio Sáez.

P. Usted confiaba en conseguir la mayoría absoluta en Albacete, pero al final ha terminado gobernando el PP. Me imagino que el batacazo no ha sido pequeño...

R: Yo te aseguro que no me lo esperaba. Estoy convencido de que hemos hecho un gran trabajo en la ciudad, la gente estaba contenta y nos trasladaba por la calle ese sentimiento de alegría y buen trabajo. Una vez que hemos hecho un análisis de toda la situación, nos hemos dado cuenta de que el tsunami venía fuerte y el voto de castigo ha sido importante, aunque creo que ha sido un error. Lo estamos comprobando ahora que se están generando los gobiernos autonómicos y municipales y ya empieza a enseñar la patita la ultraderecha. El PP tiene un problema sustentando como muleta de gobierno a Vox. A partir de ahí, la ciudadanía es la que tiene que analizar y valorar si esto es lo más conveniente para el país o no.

"Son espectaculares los logros de este Gobierno"

P. ¿Por qué hay que votar a Pedro Sánchez y no a Alberto Núñez Feijóo el próximo 23 de julio?

R. Cuando haces un resumen de todos los logros que ha tenido este Gobierno, es espectacular. Se ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional de 730 euros a 1.080 euros; la reforma laboral ha permitido un porcentaje muy elevado de contratos indefinidos; se han ayudado a la ciudadanía con aspectos como el Ingreso Mínimo Vital o la bajada del IVA en determinados productos; los derechos en igualdad han sido claros y manifiestos; se han aumentado las pensiones en casi 250 euros respecto a 2019; España es en estos momentos la economía que más crece en europa y las empresas nacionales son mucho más competitivas... Son muchas las cuestiones que demuestran que el Gobierno del PSOE ofrece garantías. Y que la gente no piense que la conquista de derechos es para siempre. Igual que se conquistan se pierden dependiendo de quién gobierne.

P. ¿Qué puede aportar Emilio Sáez al Congreso de los Diputados? ¿Cuáles serán sus líneas maestras?

R. A mí quien me vota es la provincia de Albacete y, por tanto, tengo que defender los intereses de sus ciudadanos. En materia de infraestructuras, una de las inversiones que voy a reivindicar con mucha pasión es la continuidad y finalización de la autovía Albacete-Linares. También lucharé por combatir la despoblación y por hacer que se continúe con todas las necesidades hídricas. Trabajaré para que nuestras empresas potencien su nivel de exportación y apoyaré al sector agrícola. En definitiva, se trata de defender los presupuestos. Hay que influir para que en los Presupuestos Generales del Estado la provincia de Albacete tenga una partida importante.

P. ¿Qué proyectos son prioritarios ahora mismo tanto en la provincia como en la capital?

R. En la capital, la depuradora es fundamental. Hemos conseguido logros importantes y hay que mantener la calidad del agua que hoy disfrutamos. También son prioritarios proyectos como la A-32 o el Puerto Seco, donde las adminsitraciones tiene que sumar y hacer que la plataforma logística sea una realidad. Y hay que reflotar el aeropuerto. Principalmente, por ahí tienen que ir los tiros.

P. Durante esta legislatura, ¿qué iniciativas se han desarrollado en Albacete de la mano del Gobierno de España?

R. Han sido muchos. La A-32 ha tenido presupuesto y también los proyectos vinculados a infraestructuras hídricas. El apoyo con los fondos Next Generation ha sido fundamental. De hecho, nosotros hemos podido cambiar todo el eje cívico de la ciudad. Europa nos ha permitido también llevar a cabo proyectos en materia de reforestación y comunicaciones. Hemos podido llevar la fibra óptica a todas nuestras pedanías y pueblos. Además, por darte datos concretos, en Albacete han subido las pensiones 246 euros de media desde el anterior gobierno del PP; hay un 268 % más de contratos indefinidos; 5.704 jovenes becados; 23.000 personas se benefician del bono social eléctrico; mas de 16.500 disfrutan del bono transporte y 16.600 reciben el Ingreso Mínimo Vital. Todo esto viene a decir que las políticas del Gobierno de España están calando en la sociedad y están haciendo que estemos mejor.

"Si PP y Vox se unen, habrá un retroceso en derechos fundamentales"

P. ¿Qué puede pasar desde su punto de vista si Feijóo consigue ser presidente del Gobierno y, sobre todo, si para ello necesita el apoyo de Vox?

R. De entrada, habría un retroceso en derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de movilización. Vox ha dejado claro que no quiere gobernar para todos, sino para los suyos y teniendo como primicia aquellas cuestiones que no se salgan de la bandera y de la patria. También veríamos muchos retrocesos, por ejemplo en la sanidad publica, ya que se priorizaría la privada. Ya hemos visto que en lugares de España donde gobierna el PP, la sanidad publica esta bastante deteriorada. Y en la educación subirían las ratios y también aumentaría la educación privada.

P. Y en el caso de que volviera a gobernar Pedro Sánchez, ¿podría perjudicar a Albacete que el gobierno municipal sea del PP y el nacional del PSOE?

R. Es importante que la gente sepa cuando va a votar las sinergias que producen. El hecho de tener la Diputación provincial, la Junta y el Estado y no tener la ciudad hace que la comunicación no sea tan fluida, aunque desde mi punto de vista no debería ser así.

P. ¿Cree que los pactos entre PP y Vox a nivel municipal y autonómico están sirviendo para movilizar a la izquierda?

R. Creo que la izquierda cuando está desmovilizada y cuando plantea votos que no son útiles, pierde mucho. Estas son unas elecciones muy importantes y el voto útil es fundamental. La gente tiene que saber que no estamos hablando de elegir a tu alcalde o al presidente regional, estamos hablando del país y para que un partido pueda sacar un escaño necesita más de 20.000 votos. Si no se llega, esos votos van directamente a la papelera. En eso, la gente también tiene que ser lo suficientemente inteligente y valorarlo. Buscamos el voto útil hacia el PSOE, pero también entendemos que tendremos que sumar fuerzas para que la derecha más extrema no gobierne en este país.

"Puede que muchos votantes de Page se decanten por Feijóo"

P: En Castilla-La Mancha, ¿conseguirá Sánchez tantos votos como García-Page el pasado 28-M o puede que mucha gente que votó al PSOE en las autonómicas vote ahora a Feijóo?

R. Puede que muchos votantes de Page voten ahora a Feijóo. El presidente castellano-manchego ha captado muy bien el voto de centro-derecha y eso probablemente no lo consiga Sánchez, pero sí que puede captar mucho voto del centro-izquierda. Está por ver.

María López entrevistando a Emilio Sáez.

P. ¿Considera que determinados asuntos como la Ley del 'sí es sí' pueden afectar al electorado? Hay mucha gente de izquierdas descontenta con Podemos.

R. Yo creo que no. El propio presidente reconoció que ahí no estuvieron finos y ejecutó un cambio en esa ley a pesar de la oposición de Unidas Podemos. Creo que la ciudadanía ya ha entendido que esa situación de falta de confianza se ha producido y no debería volver a producirse. Ha habido otras muchas leyes muy beneficiosas que hay que tener en cuenta. Eso sí, a Podemos esto ya le esta afectando y se ha comprobado en las elecciones. Por eso nosotros apostamos por ese voto útil.

"Me dejaré la piel para defender los intereses de Albacete"

P. ¿Un mensaje para la ciudadanía de cara al 23-J?

R: En estas elecciones, el primer nombre que aparece en las listas por la provincia de Albacete es el mío. Quiero que cuando la gente vaya a votar visualice que podemos hacer muchas cosas por este territorio, tanto yo como los compañeros que me acompañan en las listas al Senado y al Congreso. Venimos a dejarnos la piel para defender los intereses de esta provincia y lo vamos a hacer con uñas y dientes. Es lo que corresponde y creo que nos lo tienen que permitir.

P. A modo de porra, ¿cuántos diputados va a conseguir el PSOE en Albacete?

R. En la circunscripción de Albacete son cuatro diputados. A mi me gustaría que el PSOE consiguiera dos, uno Sumar y otro será del PP. Es complejo, pero ese sería mi interés. A partir de aquí, decide la ciudadanía.

