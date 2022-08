"Suplicaba que me sacaran de allí": el testimonio de Rocío, una albaceteña en el Medusa Festival

"Empecé a ver una nube marrón y vino un aire que parecía fuego. Entré en pánico porque sabía que algo no iba a bien. Era como una película de terror". Es el testimonio de Rocío García, una joven de Albacete que se encontraba en el Medusa Festival de Cullera (Valencia) cuando comenzaron a saltar por los aires varias estructuras metálicas y parte del escenario principal a causa del temporal.

Rocío se encontraba disfruntando del evento junto a su primo cuando, alrededor de las 4.00 horas, comenzó a sentir un calor que "no era normal" y vio cómo se levantaba una nube de polvo inusual. De repente, según cuenta, "empezó a moverse todo, había trozos de escenario volando y parecía que las carpas iban a salir por los aires", dice.

"Me puse muy nerviosa, con un ataque de ansiedad, y empecé a suplicar que me sacaran de allí. Nos fuimos por la primera salida de emergencia, pero nos cubrió la arena. No veíamos nada", relata la albaceteña. Sin embargo, asegura que "la gente no era consciente del horror y seguía con la fiesta".

Cinco minutos después, según cuenta, fue cuando "cortaron la música, empezaron a evacuar a todo el mundo y comenzaron los rumores de que un chico había muerto y varias personas estaban heridas". De inmediato, comenzaron a llegar las ambulancias.

Rocío, que todavía sigue con el susto en el cuerpo, explica que "todo pasó en cuestión de segundos", pero considera que la organización "podría haber sido mejor", ya que "cerraron todas las salidas de emergencia y obligaron a salir por una sola entrada".

Un fallecido y varios heridos

Este 'reventón térmico', un fenómeno meteorológico que se produce de forma repentina, se ha cobrado la vida de un joven de 22 años natural de Daimiel (Ciudad Real) y ha dejado otros 40 heridos de diversa consideración. Cuatro de ellos, hospitalizados.

Tras lo sucedido, la organización del Festival ha decidido cancelar definitivamente el evento y ha indicado a través de un comunicado que "es un día de luto. Y de respeto hacia los afectados. Queremos acompañarlos en el duelo. Y nos tendrán para todo aquello que necesiten. Su sufrimiento insoportable también lo hacemos nuestro".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca (Valencia) ha abierto diligencias previas para investigar los hechos, solicitar los informes periciales correspondientes y acordar la práctica de las diligencias que considere oportunas.

