Cierra Cineteca's, el primer y último videoclub de Albacete: "Ha tocado batallar mucho"

Cineteca's fue el primer videoclub en abrir sus puertas en Albacete, en 1981, y hace apenas unos días ha sido el último en echar el cierre.

La capital se despide así de un emblema de los 90 y principios de los 2000, que a lo largo de estos años ha ido viendo cómo parte de su público se cambiaba a las plataformas digitales. Sin embargo, este no ha sido el motivo de su cierre, su dueño, Sebastián Jiménez, se ha jubilado.

"Son ya cuarenta años trabajando, he cumplido los 65 y quiero descansar y dedicarme a vivir", ha señalado Jiménez.

Más de 23.000 títulos vendidos

Durante estas cuatro décadas, Sebastián ha vendido más de 23.000 títulos en cinco formatos diferentes, desde Super 8, que fue con el que empezó en los ochenta, pasando por VHS y VHS Beta, hasta los actuales DVD y 'Blu-Ray'.

Asimismo, ha vivido momentos de "auge", con cuatro tiendas repartidas por la ciudad, y situaciones de crisis, "en las que ha tocado batallar mucho".

"En este tiempo ha habido de todo, épocas muy buenas donde en Albacete llegaría a haber 60 video clubs, si es que no me quedo corto, y también ha habido épocas malas, en las que ha tocado trabajar mucho y echar muchas horas, intentando llevar el negocio lo mejor posible".

Una de estas situaciones estuvo marcada, sin duda, por el nacimiento de las plataformas digitales, que vieron un incremento de sus usuarios con la pandemia.

"Las plataformas digitales se han llevado a buena parte del público poco a poco. Cuando llegó el confinamiento, con todo el mundo encerrado, la única opción que había eran las plataformas y la gente se fue aficionando a eso, que es lo que se ha acabado imponiendo", ha explicado.

Disney, a la cabeza

Si le preguntan sobre los títulos más pedidos, Sebastián lo tiene claro: 'La Bella y la Bestia', 'El rey León' y 'Titanic'.

"Todo el mundo preguntaba por esas películas en los primeros años de los 90, luego se estrenó también la primera de 'Acorralado', y ya en los 2000, con la era digital, los gustos en cine cambiaron y se empezó a pedir mucho películas con grandes efectos como las sagas de 'Star Wars' o 'El Señor de los Anillos'". Aunque para él su película favorita siempre será un clásico, 'Gilda'.

"Si pongo la tele y la están retransmitiendo, todavía me quedo a verla, es la película de mi vida", asegura.

Una vida marcada por el cine

Una vida marcada por el séptimo arte, y es que el gerente de Cineteca's creció como el protagonista de Cinema Paradiso, en una sala de cine.

"Mis padres tenían un cine y lo he mamado desde la cuna, me he criado entre películas, entre carteles y cintas, el cine ha supuesto todo a lo largo de mi vida, me ha gustado y me he preocupado por ello. El cine y las películas han significado toda una vida para mí", asevera.

Ahora, tras echar el cierre y despedirse de sus pasillos repletos de carteles y carátulas con fotogramas de los últimos estrenos, Sebastián continuará vendiendo su stock a través de su web, www.cinetecas.es, y viendo la televisión cada vez que Rita Hayworth vuelva a ocupar la gran pantalla.

