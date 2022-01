Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, ingresado en el hospital de Albacete por Covid

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha sido ingresado en el Hospital de Albacete por Covid. Amores sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), por lo que el coronavirus complica aún más su delicado estado de salud.

El propio alcalde ha informado de su situación a su seguidores en Instagram y les ha dado las gracias: "Gracias por tantas muestras de cariño !! El COVID me ha golpeado fuerte!! Me agarro fuerte a la cuerda".

Una publicación compartida de Juan Ramón Amores García (@jramoresalcalde)

“Me llamo Juan Ramón Amores, tengo ELA, tengo un grado dos de dependencia y un 68% de discapacidad y no, no me he vacunado contra el coronavirus”. Estas declaraciones las hacía hace un año, cuando se descubrió que algunos políticos se habían vacunado contra el Covid cuando no les correspondía. Amores, pese a ser del grupo de alto riesgo, esperó hasta que le tocó el turno. Ni más ni menos.

Ahora, a pesar de las vacunas, se ha contagiado y con síntomas que han aconsejado su ingreso hospitalario, aunque se desconoce por el momento el alcance de la gravedad. Solo sabemos lo que él mismo ha dicho: "El COVID me ha golpeado fuerte". Desde estas páginas deseamos su pronta recuperación.

