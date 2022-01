Agustín Durán arrasa en Twitter con su lista de pueblos de Castilla-La Mancha en inglés

El gran humorista manchego Agustín Durán la ha liado en las redes sociales traduciendo al inglés, a su manera, los nombres de numerosos pueblos de Castilla-La Mancha. Son unos cuantos por cada provincia, a los que sus seguidores les han añadido otra amplia lista de localidades con hilarantes traducciones.

Durán no solo propone los nombres sino que además anima a los internautas a que adivinen a qué pueblos corresponde cada uno, lo que lo convierte en un divertido ejercicio linguístico y un pasatiempos original y muy castellano-manchego. El humorista ha hecho reaccionar a los tuiteros, algunos de los cuales se han mostrado tan imaginativos o más que el propio Agustín, como Rafa Parra, que manda saludos desde "And this" (Yeste). O Oskar, que propone "Fernando Alonso's houses" (Casas de Fernando Alonso). Desamortizalatifundios lanza "They are dry" (Sonseca), y así sucesivamente.

Estos son los nombres de Agustín Durán para las cinco provincias (El lector puede ejercitarse intentando adivinar a qué pueblo corresponde cada uno. Los de Toledo los damos traducidos al final, pero solo deben consultarse en caso de extrema necesidad).

Albacete

Brave Village

River Pair

Rabbit’s Bed

Little Windmills

Happy Mountain of The Castle

Rocks of Saint Peter

There is nothing

Gossips

Ciudad Real

Bedroom of The mountais

Village of The King

To The meat without bone

Screamer

Good Stone

Head Blonde of The Port

New Tower Village

Blond of the Eyes

Tom The Bear

Cuenca

The Tables

Village Green an Enter with Sun

Walls

Stop necks

Big Bird

Little Bird

Little Forest of High Ox

Good Day

Look Tits

Guadalajara

Little Forest of Frogs

The Wife of The egg

Look to The river

Big Turtles

Couple

News presenter of Telecinco

Sing Leaves

Toledo

Head Month Fairy

Former Mayor of Madrid

Good Houses

Onion

With Mother in Law

Everything Tasty

Gold Heavy

Not very Sure

Mother of Paquirrin

Michael Steven

Traducidos:

Cabezamesada, Carmena, Casasbuenas, Cebolla, Consuegra, Torrico, Oropesa, Segurilla, Pantoja, Miguel Esteban.

