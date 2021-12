El nuevo y tronchante himno del campo español: "Con orgullo, lo que cobre de la PAC es tuyo"

"No es vida de rico, madrugas y hace fresquito. Ponte el mono y cógete una vara, welcome to the olivos". Así recibe el humorista Agustín Durán a Gloria Santoro, presentadora del programa 'En Compañía' junto a Ramón García en la televisión pública de Castilla-La Mancha, en el divertido videoclip que ambos han protagonizado para versionar al exitoso cantante latino Camilo, cuyo tema "Vida de rico" acumula más de 666 millones de visualizaciones en YouTube.

El cómico manchego ha querido 'ruralizar' el hit mundial de Camilo narrando cómo conquistaría un hombre de campo a una rica urbanita. "Aquí no hay tofu, brócoli ni col, traemos queso y jamón y un tupper de filetes. A veces ponemos unas parrillas y en las ascuas asamos choricetes. Aunque la vida del campo es jodía, se lleva mejor cuando hay buen ambiente".

"Yo no tengo un chalet en la playa, pero tengo huerta y dos azadas. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo... lo que cobre de la PAC es tuyo", le canta Agustín Durán a Gloria Santoro durante una jornada vareando olivos en plena campaña de la aceituna.

En lo que podría convertirse en el nuevo himno del campo español también se canta que "varear es el crossfit del pueblo" o que, para aguantar la frías temperaturas, "no hay que vestir de Dolce & Gabanna, cómprate pantalones de pana".

Como escatológico final, Agustín Durán también plantea una duda muy razonable ante la moda de lucir uñas kilométricas y exquisitamente decoradas. "Y ahora que te veo con esas uñas algo dudo... ¿Cómo te limpias el culo?". Pero ni humorista ni la presentadora ofrecen respuestas.

