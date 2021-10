Detienen al empleado de una conocida tienda de tecnología de Albacete por estafar a sus clientes

Los hechos se remontan al pasado Black Friday, la famosa campaña de descuentos que numerosos establecimientos comerciales realizan anualmente el último viernes de noviembre. Un cliente aceptó una oferta en un conocido establecimiento de tecnología del centro de Albacete y un empleado le solicitó sus datos personales y bancarios para reembolsarle parte del dinero invertido en su compra. En teoría, nada sospechoso puesto que todo concordaba con una promoción vigente por aquellas fechas.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando no solo no se le abonó ninguna cantidad sino que recibió en su cuenta bancaria varios cargos vinculados a la contratación de seguros, llegándole incluso a su correo electrónico los contratos con una firma que no reconocía como suya. Por supuesto, no tardó en inteponer una denuncia.

Cobro de comisiones

Ahora, la Policía Nacional ha detenido, también en Albacete, al empleado de la tienda de productos de tecnología que utilizó la campaña del Black Friday para hacerse con los datos bancarios del denunciante y de otros tantos más. Posteriormente, falsificaba sus firmas y daba de alta seguros a su nombre, cobrando las comisiones por realizar los contratos.

Ante la sospecha de que pudieran estar ante una estafa masiva, los investigadores solicitaron las contrataciones realizadas en el citado establecimiento, localizando a otros diez perjudicados, tratándose de clientes a los que también se les había falsificado la firma para contratar seguros, repercutiendo en comisiones por parte de las empresas aseguradoras al empleado.

Finalmente, se logró identificar y detener al trabajador en cuestión, quien tendrá que responder ante la autoridad judicial por los supuestos delitos de falsificación, usurpación de estado civil y estafa.

