Voz de alarma contra el cierre de otra línea del tren en Castilla-La Mancha con 70.000 afectados

Los sindicatos UGT Albacete y CCOO Albacete han reclamado este miércoles al Gobierno central y a ADIF que den marcha atrás al cierre previsto de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena, un servicio que -con motivo de las obras de soterramiento del AVE que tendrán lugar en Murcia- se verá interrumpido durante, al menos, cuatro años.

Así lo han puesto de manifiesto sus respectivos secretarios generales, Francisco Javier González y Carmen Juste, tras la reunión que han mantenido con el alcalde de Hellín, Ramón García, un encuentro en el que las tres partes han mostrado unidad de acción en cuanto a la defensa que están haciendo y que seguirán haciendo del mantenimiento de esta línea ferroviaria.

En rueda de prensa posterior, el secretario general de UGT Albacete ha afirmado que "nos encontramos en el inicio de muchas acciones que van encaminadas a un objetivo común": que las obras del AVE en Murcia no supongan el cierre de una línea cuya suspensión afectaría a 70.000 usuarios de las comarcas de Hellín y la Sierra del Segura y de Pozo Cañada, han informado los sindicatos en un comunicado.

"Hellín no se puede quedar sin este servicio ni la provincia de Albacete se puede permitir algo así", ha incidido Francisco Javier González, quien ha asegurado que no van a parar hasta que no consigan "los objetivos marcados" y es que "se trata de un servicio muy utilizado y que históricamente ha sido un motor de desarrollo para la comarca y la provincia".

Modernización

La reivindicación de UGT y CCOO también pasa por acometer la modernización del ferrocarril y su electrificación, algo que supondrá la mejora del servicio y de su regularidad. Igualmente proponen poner en marcha lanzaderas regionales a través de las que enlazar la zona con otros puntos importantes de la comunidad y del resto de España.

Para el responsable de UGT en la provincia este cierre afectaría muy negativamente al proyecto de Puerto Seco anunciado en el Polígono de Chinchilla.

Por su parte, Carmen Juste ha expresado su rechazo más absoluto al corte de esta línea y es que, "no solo hablamos de que vaya a estar cerrada durante cuatro años; podría suponer la desaparición total de la línea. "Para nosotros va a ser fundamental que la línea sea declarada obligación de servicio público; en ello nos vamos a empeñar".

"Lo más importante es la unión de todas las fuerzas en torno a una reivindicación que es fundamental para la provincia. Vamos a seguir manteniendo reuniones con senadores, con ayuntamientos, con plataformas, con sectores ferroviarios, con colectivos, todo ello para intentar parar algo que consideramos que es un atropello y que va a perjudicar tanto a los ciudadanos como a los propios trabajadores de ADIF y Renfe".

En su intervención, el alcalde de Hellín también ha mostrado el máximo respaldo de su Corporación, desde donde están "recabando apoyos" porque "son importantes para que nuestra línea ferroviaria no sufra este parón".

A su juicio, tanto ADIF como el Gobierno central deben buscar alternativas técnicas a las obras del AVE en Murcia que no supongan tales perjuicios para Hellín y su comarca. "Vamos a seguir trabajando durante el mes de agosto para sumar esfuerzos en la reunión de afectados prevista para septiembre y ver qué acciones vamos a adoptar a partir de entonces", ha concluido.

