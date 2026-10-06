La Aemet pone a Toledo y Ciudad Real en alerta naranja por tormentas que pueden dejar hasta 30 litros en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar a las 14:00 horas de este martes avisos naranjas por la formación de tormentas en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Concretamente, la previsión es que en las comarcas de Los Montes de Toledo y Montes Norte y Anchuras, puedan formarse chubascos importantes que descarguen hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Unas precipitaciones que además podrían estar acompañadas de la presencia de granizo y fuertes vientos.

Pero estos no son los únicos avisos que la Aemet activará en Castilla-La Mancha. En el resto de comarcas de las provincias de Toledo y Ciudad Real, así como en la Alcarria de Guadalajara, habrá aviso amarillo por acumulados de entre 15 y 25 litros por metro cuadrado en una hora.

Por lo demás, la previsión para este martes recoge que las temperaturas mínimas proseguirán con pocos cambios, mientras que las máximas irán en descenso generalizado.

En cuanto al viento, soplará flojo con predominio de la componente sur que podrá ser moderado en las horas centrales en la Mancha y el oeste de Guadalajara.

Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 25 grados en Albacete, entre los 14 y los 22 en Ciudad Real, entre 13 y los 22 grados en Cuenca, entre 14 y 21 en Guadalajara y entre 15 y 24 en Toledo.

Meteocam

Cabe recordar que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, mantiene activado en toda la región el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam).

Actualmente, se mantiene activo en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- después de que durante el fin de semana escalara a Fase de Emergencia -Situación Operativa 1- para la provincia de Albacete ante las fuertes precipitaciones que provocaron importantes riadas en Madrigueras que se saldaron con la muerte de una mujer de 102 años y cerca de 90 rescates.