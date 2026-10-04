Castilla-La Mancha mantiene activado el Meteocam este domingo ante la previsión de tormentas intensas y granizo

Castilla-La Mancha mantiene este domingo activado el Plan Específico de Protección Civil ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) ante la continuidad de las lluvias y tormentas que están afectando a buena parte de la región.

Albacete permanece en fase de emergencia, mientras el resto de provincias se mantiene en fase de alerta. El pasado viernes por la tarde, la localidad albaceteña de Madrigueras sufrió una dañina riada que causó la muerte a una mujer de 100 años, obligó a rescatar a 90 personas y provocó importantes daños materiales en decenas de vehículos, casas y negocios.

Aunque los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este domingo son de nivel amarillo, el Gobierno regional advierte de que las tormentas pueden ser localmente intensas, por lo que pide extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de autoprotección difundidas por el 112.

Los avisos por lluvias y tormentas permanecen activos en prácticamente toda Castilla-La Mancha durante esta jornada. Se esperan precipitaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y, en la Serranía de Guadalajara, alcanzar más de 40 litros en 12 horas. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo.

La situación se mantendrá hasta bien entrada la noche. Para este lunes, 5 de octubre, AEMET mantiene avisos amarillos en Albacete, Cuenca y Toledo, aunque las previsiones todavía pueden actualizarse.

379 incidentes desde el jueves

El episodio de lluvias ha dejado hasta las 8.00 horas de este domingo un total de 379 incidentes gestionados por el 1-1-2 desde la activación del Meteocam.

Albacete concentra 197 de estas incidencias, seguida de Toledo, con 73; Cuenca, con 48; Ciudad Real, con 36, y Guadalajara, con 27.

La mayor parte de los avisos están relacionados con inundaciones de espacios abiertos y cerrados, balsas de agua y obstáculos en las carreteras.

Todas las vías afectadas en Castilla-La Mancha desde el comienzo del episodio se encuentran ya abiertas al tráfico.

La emergencia continúa especialmente centrada en Madrigueras (Albacete), donde los efectivos siguen trabajando en las labores de limpieza y recuperación después de la riada que golpeó con especial intensidad a la localidad.

También han sufrido importantes consecuencias las localidades de Illescas, Manzanares, Alcázar de San Juan y Quintanar de la Orden.

Dos mensajes ES-Alert

Desde que se activó el Meteocam el pasado jueves 1 de octubre, el Gobierno regional ha enviado dos mensajes a través del sistema Es-Alert, integrado en la Red de Alerta Nacional.

El primero se lanzó el jueves a la población de La Almarcha y Castillo de Garcimuñoz, en Cuenca. El segundo llegó el viernes a varios municipios de la Mancha albaceteña, después de valorar el incremento de incidentes registrados por el 112.

Los mensajes trasladaban recomendaciones específicas ante el riesgo de inundaciones, como buscar zonas altas o subir a plantas superiores si el agua entra en una vivienda, no atravesar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.

El Meteocam se activó inicialmente el jueves a las 13.00 horas en Albacete, Cuenca y Guadalajara. El viernes, a la misma hora, se extendió al conjunto de Castilla-La Mancha.

Horas después, a las 22.15, la situación registrada en Madrigueras llevó a elevar la respuesta en Albacete a fase de emergencia, para movilizar los recursos necesarios para los trabajos de recuperación.

La Dirección del Plan mantiene el seguimiento de la evolución meteorológica y de los incidentes para adaptar la respuesta en función de las nuevas previsiones de AEMET.

Precaución

Ante la continuidad de las lluvias, el 112 recomienda evitar desplazamientos innecesarios y consultar previamente el estado de las carreteras.

También pide no atravesar con vehículos tramos inundados, aunque aparentemente tengan poca profundidad, ya que la fuerza del agua puede arrastrar un turismo.

Las autoridades recomiendan igualmente no estacionar junto a ríos, barrancos, ramblas o torrentes ni en zonas inundables, así como alejarse de cauces y vaguadas durante los episodios de lluvia intensa.

En las viviendas, se aconseja retirar del exterior aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua. Si el agua entra en una casa, hay que abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la electricidad.

Ante cualquier emergencia, el Gobierno regional recuerda que debe llamarse al 112, haciendo un uso responsable de este teléfono.